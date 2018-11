Diváci vypískali Zvereva. Porazil Federera i kvůli tomu, že využil chyby sběrače míčků

LONDÝN Část diváků, přející Rogerovi Federerovi, po nečekaném závěru semifinálového zápasu Turnaje mistrů v Londýně pískala na Alexandera Zvereva, který využil v tie-breaku druhého setu toho, že sběrači míčků vypadl během výměny balonek a nechal zastavit hru.

Světová jednička Novak Djokovič si zahraje o šestý titul z Turnaje mistrů a může vyrovnat rekord Rogera Federera.

Srb Djokovič porazil jihoafrického tenistu Kevina Andersona suverénně 6:2, 6:2. Švýcar se do finále prestižní závěrečné akce sezony nedostal, v souboji generací prohrál s Němcem Alexanderem Zverevem 5:7 a 6:7.

V tie-breaku druhého setu nastala zvláštní situace. Federer, majitel dvaceti grandslamových titulů, vedl 4:3, ale sběrači za ním vypadl míček a Zverev se u rozhodčího dožadoval opakování výměny.

Drama, drama everywhere 



An unforgettable moment at a crucial time in Federer vs Zverev...#NittoATPFinals pic.twitter.com/CzZqTIjszT