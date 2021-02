VIDEO: Djokovič po konci karantény zkusil napodobit Ronaldinha, za posměchu přátel se odrazil od sítě

Novak Djokovič, Rafael Nadal či Dominic Thiem mají před Australian Open výsadní postavení. Místo tvrdé karantény v Melbourne, kde tenisté během čtrnácti dnů v izolaci nesmí opustit hotelový pokoj a tím pádem ztrácí možnost tolik potřebného tréninku.

Rodák z Bělehradu mohl v Adelaide během karantény využívat hotelovou posilovnu, k tomu měli elitní tenisté pětihodinovku, během které mohli trénovat či opustit areál, kde bydlí.



Konec karantény využil Djokovič k tomu, aby vyrazil s přáteli na pláž a vyzkoušel sport footvolley-ten mixuje prvky plážového fotbalu s volejbalem.

藍藍藍 This was an attempt to do something similar to what @nataliaguitler and @10Ronaldinho are doing but it obviously didn’t work 藍藍 pic.twitter.com/iF5x8dZMXl