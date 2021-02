VIDEO: Dojemný příběh plavkyně i zapomenutí astronauti. Reklamy na Super Bowlu zase bavily

Praha Při sledování televize dokáží reklamy nejednoho diváka pořádně naštvat. Je však jedna událost, během které se na ně každé vyloženě těší. Ano, při Super Bowlu. Podívejte se na ty nejlepší z letošního roku.

Hvězdná vystoupení, fanoušci na každém kroku a ve většině případů z posledních let i Tom Brady zvedající pohár nad hlavu. Letošní Super Bowl proběhl v trochu zvláštním duchu, v obrovské aréně se našlo místo jen pro zlomek diváků, zbylé sedačky zaujaly jejich kartonové podobizny, dodržovat se musela přísná hygienická nařízení a některé firmy, jako například Budweiser, vložily peníze místo do Super Bowlu raději do boji proti Covid-19.

Mít reklamu v tento sportovní svátek totiž není vůbec levná záležitost. CBS si totiž za to, že během Super Bowlu pustí reklamu, účtuje 5,5 milionu dolarů, což je v přepočtu astronomických 118 milionů korun.

A firmy, které se rozhodnou tuto částku investovat, musí fanoušky zaujmout něčím nadprůměrným, mají totiž jen 30 sekund na to, aby oslovily potenciální zákazníky. Z reklam se tak rázem stávají spoty plné hvězd, drahých efektů a hlavně vtipu. Podívejte se na ty nejlepší z letošního roku.

