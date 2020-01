VIDEO: Dokonalé pomsty. Gauffová nestíhá školu, skalp Ósakaové už ale má. Šok i pro Williamsovou

MELBOURNE/PRAHA Dva hodně překvapivé výsledky přinesl pátý hrací den úvodního grandslamu tenisové sezony, Australian Open. V Melbourne nejprve ve 3. kole padla Serena Williamsová s Číňankou Wang Čchiangovou 4:6, 7:6 a 5:7, aby poté skončila svou pouť turnajem také obhájkyně titulu Naomi Ósakaová. Ta nestačila na patnáctiletou senzaci jménem Cori „Coco“ Gauffová, které podlehla 3:6 a 4:6.

Psalo se 1. září 2019 a mladinká Coco Gauffová vypadla ve 3. kole US Open. Z kurtu ji vyprovodila za 67 minut po výsledku 3:6 a 0:6 Japonka Naomi Ósakaová. Ta se ji před domácím publikem pomalu omlouvala, čímž ale soupeřku „přinutila“ ronit ještě více slz.

O tři dny později strávila americká legenda Serena Williamsová na kurtu jen 44 minut. Za tu dobu stihla zdemolovala ve čtvrtfinále domácího grandslamu Číňanku Wang Čchiangovou 6:1 a 6:0. „Nedokázala jsem čelit její síle. Musím nabrat svaly a více trénovat,“ pronesla tehdy poražená.

Těžko říct, co se změnilo v tréninkovém procesu nejen Čchiangové, ale i Gauffové, uplynulo ale necelých pět měsíců a ve 3. kole Australian Open se zrodily tyto výsledky:

Coco Gauffová – Naomi Ósakaová 6:3 a 6:4.

Wang Čchiang – Serena Williamsová 6:4, 6:7 a 7:5.

Osmadvacetiletá Číňanka tak zastavila další pokus tenisové legendy o rekordní 24. grandslamový titul ve dvouhře. Navíc ji dokázala zdolat ve třísetovém dramatu, což se Williamsové tak často nestává (ve finálových duelech na turnajích velké čtyřky prohrála tříseťák jen jednou).



Ostatně důkazem velkého překvapení budiž také tisková konference. „Po druhém setu jsem věřila tomu, že to už dotáhnu a vyhraju. Když budeme upřímní, tak to jen leželo na mých bedrech a prohrála jsem si to sama,“ pronesla osmatřicetiletá Williamsová s dodatkem, že porážky nesnáší pořád stejně, jen umí už lépe pracovat s emocemi.

„Já i můj tým jsme věřili, že to zvládnu. Že to mohu dokázat,“ pronesla v rozhovoru na kurtu vítězka, která mohla dopodávat duel už ve druhém setu. „Od prohry na US Open jsem hodně dřela, tvrdě trénovala, zesílila…,“ přidala.



Ač zajistila Williamsové nejhorší výsledek na Australian Open za posledních čtrnáct let, ještě překvapivější vítězku měl duel o pár hodin později.

Gauffová tentokrát po zápase s Ósakaovou mířila od sítě ke svým věcem s úsměvem na tváři. Za ten jako kdyby se ale styděla, když jej schovávala za dlaň. Nebo tomu jen nemohla uvěřit? „Před dvěma lety jsem tady prohrála na juniorce v prvním kole. A teď jsem tady, to je šílené,“ usmívala se poté při rozhovoru na kurtu.

V tu chvíli už zářící výraz ve tváři neskrývala. A co čeká dívku, která své 16. narozeniny oslaví teprve 13. března, nyní? „Musím jít dělat domácí úkoly. Nestíhám, naštěstí mám skvělé učitele, takže je mohu odevzdat později,“ rozesmála sebe i publikum, v němž seděla také její maminka.

Zatímco poražená hledala důvody, proč to tentokrát nevyšlo, které mimo jiné zhodnotila svoji tradiční upřímností: „Co jsem mohla ještě udělat jinak? Dávat míčky do kurtu.“ Avšak její přemožitelka se svěřila ještě s jednou zajímavostí.



„Je neuvěřitelné, že jsem dokázala zvítězit zrovna v areně Roda Lavera. Když jsem šla chodbou ke kurtu, procházela jsem kolem pana Lavera, ale styděla jsem se natolik, že jsem jej neoslovila. Strašně moc bych ho chtěla poznat,“ vyznala se Gauffová z obdivu k tenisové legendě, po níž je centrální kurtu areálu v Melbourne pojmenován.

„Chybí mi s ním selfie na Instagram,“ dodala už odlehčeně.

Reakce na sebe nedala dlouho čekat. Krátce po interview napsal jednaosmdesátiletý rodák z australského Rockhamptonu na svůj Twitter tento vzkaz: „Ahoj Coco, gratuluji ti k dnešnímu neuvěřitelnému vítězství. Také bych tě velmi rád osobně poznal.“