VIDEO: Důchodci? Tyson s Jonesem uchvátili a remizovali. Foreman: Nejlepší exhibice, co jsem kdy viděl

PRAHA Dlouho očekávaná exhibice boxerských legend skončila kontroverzní remízou. Mike Tyson přitom Roye Jonese Jr. jednoznačně přeboxoval. Ostatně i „Superman“ po zápase přiznal: „Cítil jsem každý jeho úder.“

„Domluvená fraška… Souboj staříků, kteří si chtějí jen vydělat... Nudná záležitost, oba by měli raději sedět doma v křesle, případně předávat zkušenost mladším.“

Takové a další hlasy se nesly před exhibicí čtyřiapadesátiletého Tysona a o tři roky mladšího Jonese. Realita?

„Nejlepší exhibice, kterou jsem kdy viděl,“ vyťukal krátce po konci na Twitter George Foreman, toho času stále nejstarší šampion těžké váhy historie. Kdo ví, ale možná jsme viděli něco, co by jeho trůnem mohlo otřást.



„The Baddest Man On The Planet“ totiž v osmi dvouminutových kolech předvedl dravost, agresivitu a pohyb tělem jako za mlada. Předvedl něco, co by mu mohli mnohdy o dvě generace mladší boxeři závidět. Kdyby měl podobný pohyb tělem o pár hodin dříve Daniel Dubois, nejspíše by s Joem Joycem neprohrál…

Za šestnáct minut boje, což vlastně zhruba pět klasických kol, předvedli oba dohromady na 400 úderů, z toho 104 trefených. Sedmašedesát z nich Tyson, který deptal soupeře především ranami na spodek. Ostatně to Jones nijak při pozápasovém rozhovoru s Jimem Grayem nezakrýval.

„S remízou jsem spokojený, jsem za ni rád. Je hodně silný, každý jeho úder na hlavu, nebo na tělo jsem cítil, vše bolelo. Takže jsem v pohodě. Mike říkal, že to můžeme udělat znovu, ale nevím,“ usmíval se po duelu mladší z dvojice. „Unavený? Jsem, ty spodky mi braly energii, ale to je tak vždy. Každý dobrý boxer to ví, stejně jako já,“ dodal poté a opíral jsem o unavené břicho. Mít po ruce hůl, jistě by ji využil.



„Ustál jsi to v pohodě, vím, že jsem tě natrefoval, ale tys to ustál. Máš můj respekt,“ reagoval na tato slova jeho protivník, který taktéž neměl problém s remízou, byť z ringu odcházel lehce naštvaný. Vypadalo to totiž na klasické pozápasové vyhlášení, jeho tým už se radoval. „Jsem s tím v pohodě, hlavně pro to, že jsem chtěl bavit fanoušky, a to se povedlo,“ vysvětlil.

„Právě teď na mě tyto legendy udělaly nesmírný dojem,“ potvrdila například další ze známých sportovních osobností, Kamaru Usman, hvězda UFC. „Tyson vyhrál, tím jsem si naprosto jistý, ničím jiným už ne. Jen tím, že tohle není naposledy, co jsme je viděli v ringu,“ přidal se Teddy Atlas, který Tysona v mládí trénoval. Než se oba rozhádali, aby se před pár lety usmířili.

A na jeho slova dal bývalý chráněnec, se kterým na začátku 80. let minulého století absolvoval juniorskou olympiádu, jasné razítko při odpovědi na otázku, zda chce pokračovat: „Absolutně ano.“



Jestli v oficiálním zápase, to se teprve ukáže. Sám Tyson totiž pronesl, že podobné exhibice pro charitu jsou v jeho očích více než oficiální zápasy o světové tituly. Ostatně, on sám opakovaně pronesl, že výdělek z tohoto souboje, který by neměl být menší než 10 milionů dolarů, daruje na dobročinné účely. A jelikož předprodeje PPV (placený televizní přenos) atakovaly hranici milionů kusů, nejspíše vydělal dnes v noci ještě více.

A nejspíše nikoliv naposledy…