VIDEO: Hororový hromadný pád. Prestižní ženský závod ovlivnila děsivá nehoda

V cílové rovince zavadila zadním kolem o stroj Australanky Chloe Hoskingemové, což mělo za následek hromadný pád. „Pachatelka“ se radovala z výhry jen chvíli.

Defending champion Kirsten Wild was disqualified from the RideLondon Classique after a horror crash in the closing stages of Saturday's race.



