VIDEO: ‚Jak jsem se stal nejmladším vítězem F1.‘ Verstappen se ohlíží za kariérou, na tréninky ho museli vozit

Praha Nová epizoda videosérie For Real, která je zaměřená na sportovce a jejich příběhy, odhaluje dosud neviděné záběry pilota Formule 1 Maxe Verstappena. Kombinací živé akce s nejrůznějšími animacemi ukazuje neformální stránku slavného závodníka, který popisuje, jaké to bylo stát se historicky nejmladším jezdcem F1 a jak během svého debutového závodu za Red Bull Racing vyhrál.

„Jsem Max Verstappen a toto je můj příběh, jak jsem se stal nejmladším vítězem závodu Formule 1.“ Takto začíná v pořadí třetí epizoda Red Bullu videosérie pod označením For Real, během které desetinásobný vítěz Velké ceny Formule 1 vypráví svou pouť napříč světem královské disciplíny motorsportu s upřímností a humorem, zatímco jeho slovní průpravu doplňují animované tematické skeče.



V každé epizodě série For Real špičkový sportovec sdílí šokující příběhy, působivé zkušenosti a neuvěřitelné momenty, které sportovci dennodenně zažívají. Připočtou-li se k tomu hravé animace, jejich výpovědi pak dostávají zcela nový rozměr, který divákům rozšíří obzory a náležitě je pobaví.

Třiadvacetiletý Verstappen byl středem pozornosti od momentu, co poprvé dorazil do paddocku Formule 1 coby nejmladší jezdec v historii – bylo mu pouhých sedmnáct. Vždy se od něj hodně očekávalo, což se znásobilo v roce 2016 během Velké ceny Španělska, kterou coby osmnáctiletý mladík vyhrál. Jak ale nová epizoda For Real odhaluje, i přes velkou zodpovědnost, kterou nesl, si dokázal užívat a bavit se.

Během rozhovoru Verstappen zmiňuje i některé ironické momenty, které jsou spojeny s tím, že se v tak mladém věku stal fenoménem Formule 1. Například ho vždy musel někdo vozit na tréninky k okruhu, protože neměl řidičský průkaz. Zároveň ve videu Max odhalí své pocity, když se připojil k týmu Red Bull Racing.

K tomu všemu se v 7-minutovém videu objevují i animované vstupy od jeho rodičů nebo Helmuta Marka, který v Red Bull Motorsport působí jako poradce, starající se o rozvoj mladých jezdců.

Zlatým hřebem Verstappenova příběhu je ale jeho vítězství v Barceloně. Od tohoto momentu začal překonávat své hranice a teď před novou sezonou je v té nejlepší formě. Již tento víkend odstartuje úvodní závod letošní sezóny, Velká cena Bahrajnu a Maxův tým věří, že jsou 100 % připraveni a v následujícím ročníku vidí šanci porazit úřadující šampióny.

„Bylo velmi příjemné se ohlédnout za mým prvním vítězstvím ve Formuli 1. Je to něco, co normálně neuděláte, pokud se vás někdo nezeptá, a je zábavné si zavzpomínat i na ty sebemenší detaily. Jeví se to jako dlouhá doba, když teď začínám mou sedmou sezónu, ale i přesto doufám, že si se mnou diváci návrat do minulosti užili,“ říká Verstappen.