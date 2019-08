VIDEO: Jednoruký zápasník uškrtil soupeře a splnil si sen smlouvou ve velké lize

Čtrnáct zápasů na galavečeru Bellator 225. Čtrnáct ukončení před limitem. A ani Nick Newell, jednoruký bojovník z nedalekého Milfordu nezůstal pozadu. Svého soupeře – krajana Coreyho Browninga uškrtil po 195 sekundách úvodního kola.

„Řekl jsem vám, že to zvládnu. Narodil jsem se nedaleko, je mi ctí zde zažívat svůj velký den,“ usmíval se po triumfu třiatřicetiletý zápasník, kterému končí levá paže pod loktem.

„Mám spoustu pochybovačů, kteří mi říkali, že nepatřím do velkých lig, že na ně nemám. A hádejte co, lidi. Jsem tu. V Bellatoru,“ usmíval se bijec, který dosud prohrál jen dvakrát. Naposledy loni v létě, když neuspěl v Dana White’s Contender Series, kde usiloval o smlouvu ve slavné UFC (tu si nevybojoval ani jeho přemožitel Alex Muňoz).

Jen pro zajímavost, může se to s ohledem na jeho hendikep zdát překvapivé, ale Newell má ze 16 vítězství hned 11 ukončení na submisi. Browninga pak uškrtil technikou zvanou „Arm-Triagle Choke“.

„Byla to speciální noc. Trvalo to dlouhých deset let, než jsem se dostal až sem. A nekončím! Děkuji,“ napsal po probuzení v neděli odpoledne na svůj twitterový účet bijec, který podepsal na konci července smlouvu s Bellatorem jen na tento galavečer.

Dle všeho se neplete, druhá šance o průnik do elitní světové soutěže byla úspěšná. „Obrovské vítězství pro tohoto místního chlapce. Vítej ve velkých ligách,“ reagoval následně Scott Coker, prezident Bellator MMA.

Zda si Newell novou smlouvu zaslouží, o tom se můžete přesvědčit níže...

Nick Newell still has a nasty squeeze @NotoriousNewell picks up his 11th first-round submission in front of the hometown crowd (via @BellatorMMA) pic.twitter.com/5JUSLCoyPW