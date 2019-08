VIDEO: Kam mám podat? zeptal se tenista Kyrgios fanouška. Následným bodem zvítězil

V zápase s řeckým hráčem Stefanosem Tsitsipasem se hrál třetí set, v rozhodujícím tiebreaku byl stav 7-6 pro Australana a ten měl podání. Věděl, že pokud získá bod, postoupí do finále turnaje, ale přesto si našel čas na odlehčení atmosféry a došel za náhodným divákem, aby se jej otázal, kam má podat.

Nick's trick @NickKyrgios squeaks by Stefanos Tsitsipas to reach the @CitiOpen final, 6-4 3-6 7-6(7). #CO19 pic.twitter.com/9g8y6VPnx8