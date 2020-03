VIDEO: Koronavirem nakažený basketbalista je ostře kritizován za nebezpečný vtípek

OKLAHOMA CITY Dva dny předtím, než byl pozitivně testován na koronavirus si francouzský pivot ve službách Utahu Jazz Rudy Gobert dělal legraci z bezpečnostních opatření na tiskové konferenci po zápase NBA. Teď je však nakažený, miliardový byznys v podobě NBA je přerušený a Gobert to za svůj vtípek ostře schytává na sociálních sítích.

O co šlo? Poté, co sedmadvacetiletý pivot odpověděl na otázky novinářů v tiskové místnosti, ostentativně si otřel nos a dotkl se všech mikrofonů ležících na stole před ním. Video v úterý nikdo výrazně nezaznamenal, nyní se ale stalo virálním a Gobert si může v karanténě přečíst spršku nadávek na svou hlavu.



Například americký reportér Jason Schreier na svůj Twitter napsal, že by za tohle měl být Francouz potrestán doživotním zákazem působení v NBA. „Absolutně nechápu, co tím zamýšlel. On si vydělává 23 milionů dolarů za sezónu, může si dovolit nepracovat, ale my ostatní ne,“ doplnil kolegu další novinář John Solano.

Výsledek testu, podle kterého je Gobert opravdu nakažený, vyšly najevo krátce před začátkem zápasu Utahu proti Oklahomě City Thunder, duel tak byl narychlo zrušen, stejně jako další zápasy nočního programu. Krátce poté přišlo od vedení ligy očekávané prohlášení.

„NBA na neurčito pozastavuje průběh základní části počínaje dnešními zápasy. Zápasovou pauzu liga využije k bližšímu prozkoumání situace a rozhodnutím o dalších krocích ohledně pandemie koronaviru,“ přišlo v oficiálním prohlášení všem klubům.

Vedení jednotlivých týmů bude v následujících dnech jednat o dalším postupu v nejlepší basketbalové lize světa. Už před případem Goberta došlo k oznámení, že se domácí zápasy Golden State Warriors budou hrát bez diváků kvůli zákazu vedení města San Francisco o setkávání nad 1000 osob. Projednávala se i možnost odehrát všechny následující zápasy bez diváků, nakažení francouzského basketbalisty však celý proces urychlilo.

Rozhodčí basketbalové NBA Marc Davis opouští palubovku po zrušeném zápase Sacramento Kings – New Orleans Pelicans.

Diváci na stadionu v Oklahomě krátce žili v panice, když hráči z ničeho nic utekli z rozcvičování zpět do šaten a policie začala postupně halu vyklízet. Všechny hráče, rozhodčí i funkcionáře z NBA teď čekají zdravotní testy.

„Je to bezprecedentní rozhodnutí, ale určitě je to správná věc. Snad se vše uklidní,“ doufá trenér Detroitu Dwayne Casey.