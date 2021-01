VIDEO: Krátký rok? Nevadí, drtivých K.O. viděli diváci v boxu i MMA dost. A nechybí Češi ani Slováci

PRAHA UVNITŘ ANKETA Rok 2020 byl také ve světě bojových sportů hodně zkrácen. Přesto jsme se v něm nakonec nenudili a viděli i řadu parádních ukončení. A to jak v boxerském ringu, tak v kleci znamenající svět MMA. Pojďme se podívat na ty nejdrtivější v obou sportech a vybrat ten nejlepší z nejlepších.

ALEXANDER POVĚTKIN vs. Dillian Whyte – K.O. 5. kolo

Očekávaný duel, který měl Whyta posunout zase o něco blíže krajanům Anthonymu Joshuovi či Tysonu Furymu. Vše šlo dobře, Povětkin byl ve čtvrtém kole dvakrát počítán, Whyte předtím i poté jasně dominoval. Jenže… v kole číslo pět na chviličku zaváhal a přišel brutální trest z předního zvedáku ruského veterána, který soupeře doslova a do písmene uspal.

CODY GARBRANDT vs. Raphael Assuncao – K.O. 1. kolo



Američan přezdívaný „No Love“ prohrál před letošním rokem třikrát za sebou. Pokaždé K.O., pokaždé hodně rychle. Za každou cenu proto potřeboval opět vyhrát. Působivě vyhrát. Zda se mu povedlo, můžete posoudit sami. Mimochodem, oficiální čas ukončení? 4:59 prvního kola, tedy vteřinu před klaksonem…

JOAQUIN BUCKLEY vs. Impa Kassanganay – K.O. 2. kolo



Podobně jako Garbrandt potřeboval Buckley po předchozí prohře (navíc knockoutové) vítězství jako sůl. Povedlo se. A navíc neskutečně působivě. Nebo jste už podobný knockout v kleci viděli?

ELEIDER ALVAREZ vs. Michael Seals – K.O. 7. kolo



Hodně šílený rok zažil bývalý šampion WBO v polotěžké váze, Kolumbijec Eleider Alvarez. Začal ho parádně, v lednu v sedmém kole poslal svoji přesnou pravačkou do říše snů Michaela Sealse…

JOE SMITH JR. vs. Eleider Alvarez – K.O. 8. kolo



…V srpnu ale padla kosa na kámen. Alvarez narazil na neméně tvrdého Smitha Jr., který poslal do důchodu třeba i legendu Bernarda Hopkinse. Místo techniky vsadil na přebíjenou, a to byla cesta do pekel. Smith, civilním povoláním dělník z Long Islandu, kolumbijského olympionika z Pekingu poslal ven z ringu definitivně v devátém kole.

SERGIO SANCHEZ vs. Gustavo Alan Pino – K.O. 3. kolo



Ne, vždy musíte být celosvětovou hvězdou, abyste uchvátili. Stačí umět uspat protivníka. Tak jako Mexičan Sergio Sanchez na červnovém galavečeru v Mexico City, který oficiálně neschválily místní úřady skrze koronavirové regule, takže (zatím) jako by se nestal. Alanu Pinovi to vyhovuje, ostatně je otázka, zda si on akci vůbec pamatuje.

MÁRIO BREZOVSKÝ vs. Drvota – K.O. 1. kolo



Je to pět měsíců, co I AM FIGHTER přišel s projektem Streetfighter, připraveným především pro amatérské zápasníky. První galavečer. První zápas. A přesně šest vteřin zápasu. Tak dlouho trvalo, než se prvně jmenovaný slovenský talent stal náhle hvězdou televizního zpravodajství u nás, na Slovensku i světě MMA. Oficiálně totiž předvedl druhé nejrychlejší K.O. na českém území v tomto sportu.

GERVONTA DAVIS vs. Léo Santa Cruz – K.O. 6. kolo



Byl to hodně očekávaný boxerský duel dvou špičkových bojovníků. Davis, dle mnohých nový Floyd Mayweather, a proti němu šampion čtyř vah z Mexika. Nakonec se ukázalo, že super pérová váha už je pro Santa Cruze moc těžká a v šestém kole přišel od Davise drtivý zvedák, na který se ale takticky chystal vlastně od začátku.

JOSÉ ZEPEDA vs. Ivan Barančyk – K.O. 5. kolo



Jeden z nejúchvatnějších zápasů vůbec minimálně tohoto tisíciletí. Dohromady osm oficiálních knockdownů, včetně toho posledního, rozhodujícího – v PÁTÉM KOLE! A to ještě jeden down Kenny Bayless neuznal a označil jej za uklouznutí…

SEAN O’MALLEY vs. Eddie Wineland – K.O. 1. kolo



Hodně divoké dvě minuty předvedl na UFC 250 Sean O’Malley proti Eddiemu Winelandovi. Když jej nedokázal ukončil svojí kreativitou, nakonec vše vyřešil skoro jako by bez zájmu s vědomím, že to nezafunguje, dlouhou pravou, která ale sedla naprosto přesně.

JIŘÍ PROCHÁZKA vs. Volkan Oezdemir – K.O. 2. kolo



Jak se uvést v nejslavnější MMA lize světa – UFC? Návod dal jistý rodák z malé vísky nedaleko Brna – Hostěradic. Jiří „Denisa“ Procházka dostal pro premiéru ceněného Švýcara Volkana Oezdemira. Po prvním seznamovacím kole bylo v tom druhé rychle hotovo. A nyní už na „Denisu“ čeká Dominick Reyes, shodou okolností další to přemožitel Oezdemira – ovšem „jen“ na body.

VASIL DUCÁR vs. Václav Pejsar – K.O. 3. kolo



Jeden z nejočekávanějších boxerských duelů na českém území v posledních letech měl nakonec expresní průběh. Ducár poslal českého šampiona v křížové váze poprvé do počítání už v prvním kole díky přesně trefenému spodku. Pejsar ho dokázal ještě rozdýchat, do duelu se ale vlastně vůbec nedostal. A v úvodu třetího dějství už byl K.O.nec.