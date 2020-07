VIDEO: Lepší než rekordman McGregor. Sedmnáctiletý slovenský talent předvedl K.O. za 6 vteřin

VÝSLEDKY IAF STREETFIGHTER 1. zápas, váha do 70 kg: Jan Křížek vs. Jan Vinš - TKO 1. kolo Vinš

2. zápas, váha do 70 kg: David Zoula vs. Josef Tomášek - TKO 1. kolo Zoula

3. zápas, váha nad 85 kg: David Kroužek vs. Lukáš Slaboch - TKO 1. kolo Slaboch

4. zápas, váha do 85 kg: Albert Aktiamov vs. Sebastian Ludvík - na body Atkiamov

5. zápas, váha do 70 kg: František Drvota vs. Mário Brezovský - TKO 1. kolo Brezovský

6. zápas, váha nad 85 kg: Miroslav Vchytil vs. David Závoda - TKO 2. kolo Závoda

7. zápas, váha do 70 kg: Jan Krtil vs. Vojta Lisický - TKO 3. kolo Krtil

8. zápas, váha do 85 kg: Jan Mudraninec vs. Jan Ryšavý - TKO 1. kolo Mudraninec

9. zápas, váha nad 85 kg: Tomáš Duda vs. Juraj Figura - TKO 1. kolo Figura

10. zápas, váha do 85 kg: Josef Talafous vs. David Boček - TKO 1. kolo Talafous