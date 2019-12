VIDEO: Nejen brutální Wilder s Canelem. Boxerský ring zažil v roce 2019 řadu drsných K.O.

PRAHA Už jen poslední dny chybí do konce roku 2019. Roku, který ve světě profesionálního i amatérského boxu přinesl řadu skvělých zápasů. A také plejádu rázných ukončení před limitem, což je pro mnohé to hlavní koření všech bojových sportů.

Především díky legendárnímu „Zvířeti“ Miku Tysonovi imponují médiím a řadě fanoušků, kteří sledují box třeba jen okrajově, drtivé konce zápasů. A v roce 2019 jich svět šestnácti provazů nabídl více než dost, vybrat ty nejostřejší je možná těžší než kdykoliv předtím.

Pojďme to alespoň zkusit…

Deontay Wilder vs. Dominic Breazeale a Luis Ortiz

Wilder má momentálně nejvyšší knockoutový percentil v historii těžké váhy. Pouze Američan Bermane Stiverne a Brit Tyson Fury s ním odboxovali všech dvanáct kol. Prvně jmenovaný ale padl v odvetě během prvního kola, druhý byl v jejich remízovém souboji (čeká je v únoru odveta) dvakrát počítán.



A jeho letošní soupeři? Vyhecovaný střet s dalším Američanem ukončil šampion WBC po 137 vteřinách. Rematch s nebezpečným Kubáncem Luisem Ortizem pak v závěru sedmého dějství, přestože do té doby jasně prohrával na body. V obou případech úřadovala jeho drtivá pravačka, kterou si vždy před duelem při ohlašování ‚spírka’ nabíjí.

Sam Maxwell vs. Sabri Sediri

Prohrával na body. Do té doby neporažený Francouz Sabri Sediri jej provokoval, škádlil, zesměšňoval. V desátém, závěrečném dějství měl Brit Sam Maxwell jedinou šanci, jak tento duel opanovat. Zasadit soupeři drtivé K.O. Jenže byl to naopak on, kdo se ocitl dvakrát na podlaze ringu. Naštěstí pro něj přišlo posledních dvacet sekund duelu a Sediri doplatil na to, že si byl až moc jistý triumfem. A téměř třicet minut frustrace Maxwella mohlo vyplout na povrch…



Bachodir Jalolov vs. Ricard Torrez

Pětadvacetiletý Uzbek využil možnosti „cestovat“ mezi profesionálním a amatérským ringem naprosto dokonale. Na konci září si neporažený profík „odskočil“ na amatérské mistrovství světa, které opanoval. V prvním kole pak hodně brutálně uspal mladého Američana Richarda Torreze. Rodák z Tulare ale následně na sociálních sítích oznámil, že je v pořádku. Zdravotně určitě, avšak jeho sebevědomí jisté šrámy utrpělo…



Callum Smith vs. Hassan N’Dam N’Jikam

Galavečer, který se konal 1. června ve slavné Madison Square Garden, zažil obrovské překvapení, když náhradník Andy Ruiz v sedmi kolech zdemoloval Anthonyho Joshuu. Knockoutů ale viděli fanoušci povícero. Nejdrtivější asi z paží Brita Calluma Smitha, jedničky super střední váhy, který dalšího náhradníka – Kamerunce Hassana N’Dama N’Jikama – uspal ve třetím kole. N’Dam sice nemá bradu z nejpevnějšího materiálu, avšak i přes řadu počítání (v duelu s Peterem Quillinem jich zažil šest) je Smith prvním, kdo jej ukončil před limitem.



Canelo Alvarez vs. Sergej Kovaljov

Momentálně jedna ze dvou nejzářivějších hvězd profesionálního boxerského ringu – Mexičan Canelo Alvarez – si došel pro pás mistra světa ve čtvrté váze velmi rázně. V jedenáctém kole uspal Rusa Sergeje Kovaljova těžkou kombinací. Dlužno dodat, že ač do duelu se šampionem polotěžké váhy vstupoval coby mistr světa váhy střední, on i jeho manažerský tým moc dobře věděli, co dělají. Kovaljov nedostal dost času na regeneraci po předchozím těžkém duelu, Alvarez pak je přirozeně stejně těžký jako ruský „Krusher“, jen je zvyklý do zápasů více shazovat.

Juniel Dorticos vs. Andrew Tabiti

Nastoupil proti neporaženému a sebevědomému soupeři, kteří trénuje v týmu kole hvězdného Floyda Mayweathera. A který se prezentuje podobným stylem. Ovšem Kubánec Juniel Dorticos ukázal, že jeho pravačka je opravdu hodně nebezpečná. Jestliže měl většinu z deseti odboxovaných kol Tabiti navrch, právě v jedenáctém dějství se projevila už jeho značná únava, kterou dokázal Dorticos krásným vstřícným úderem využít. A zapsal 22. vítězství před limitem ze 24 vyhraných bitev. Dosud prohrál jedinkrát, taktéž před limitem, loni s Rusem Muratem Gassijevem.



David Allen vs. Lucas Browne

Rok 2019 začal tenhle bavič z ostrovů parádně. „White Rhino“, který platí za šikovného, ovšem ne úplně disciplinovaného boxera, se v dubnu postavil australskému obru Lucasi Brownemu. Dvě kola se mu proti bývalého světovému šampionovi příliš nedařilo, načež přišlo kolo číslo tři a nádherný úder na spodek, kterým rivala doslova „vypustil“ a ukázal pravdivost boxerského pořekadla „že strom se kácí od kmene“…



A pokud by vám náš výběr nestačil, pak nabízíme video s hned padesátkou knockoutů z boxerského ringu jako bonus…