VIDEO: ‚Nevsadil si někdo z jeho blízkých?‘ Paire předvedl v gemu čtyři dvojchyby v řadě, soupeř jen zíral

Už před začátkem utkání si experti i fanoušci slibovali od duelu horkokrevného Itala Fabia Fogniniho s nevyzpytatelným Benoitem Pairem zajímavou podívanou.

A francouzský tenista svou pověst potvrdil do puntíku.

Aktuálně 28. hráč světového žebříčku ATP totiž za stavu 1:1 v prvním setu šel na podání, všech osm svých pokusů na servisu ovšem poslal mimo vyhraněné území a po čtyřech dvojchybách tak nechal Fogniniho bez jediného úderu prolomit podání.

Can someone get Benoit a cap? It's a little bit sunny... 



Fognini wins a game without hitting a single ball! #ATPCup pic.twitter.com/XlkTuFctqZ