VIDEO: Ósakaová rozdrtila mladičkou naději Gauffovou a pak ji na kurtu utírala slzy

Ósakaová vyhrála skoro dvakrát více výměn než hodně chybující Gauffová. Tón utkání udala Japonka hned na začátku.

Rychle vedla 3:0, sice si pak dvakrát prohrála servis, ale za stavu 4:3 přidala ještě jeden brejk a druhé sadě dominovala.



„Hrála jsem nejkoncentrovaněji od Austrálie,“ řekla jednadvacetiletá Japonka, vítězka lednového Australian Open, která se poté na kurtech trochu trápila.

„Snažila jsem se hrát co nejlépe. Poprvé obhajuji titul a snažím se to užívat,“ dodala.

Gauffová, jež ve Wimbledonu postoupila z kvalifikace do čtvrtého kola, se ještě na dvorci rozplakala. Ósakaová šla mladou hráčku utišovat.

