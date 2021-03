VIDEO: Poblil se? Jo, poblil. Dneska třikrát… startuje další reality show, tentokrát v thajském boxu

PRAHA Tuzemská scéna bojových sportů dneškem zažije další reality show ze světa, který tolik fascinuje společnost. Ze světa thajského boxu (muaythai). Projekt, který navazuje, ale nechce kopírovat Oktagon Výzvu a IAF – I Am Fighter – vznikl v hlavách čtyřlístku Ondřej Hutník, Michal Vančura, Zdeněk Pernica a Jaroslav Hodina a pod záštitou domácí organizace C.M.T.A.

Už dnes od 17:35 hodin na stanice Sport 5 a www.livesignal.tv uvidí diváci první díl reality show UPC Fight Cesta bojovníka. Na konci projektu si vítěz odnese kromě slávy a tří vyhraných zápasů do bilance i odměnu 50 tisíc korun.

A jak se můžete přesvědčit v našich ukázkách, pojede se pořádně zostra hned od startu. Šestnáct účastníků – 11 z Česka a 5 ze Slovenska – dnes budou bojovat o právo volby soupeře pro čtvrtfinálového soupeře.

Tento turnaj proběhne 10. dubna od 19:00 hodin v pražském Spejbl Gymu bez přítomnosti diváků, a to na streamu na oficiálních stránkách projektu za cenu 10 eur (249 kč) v předprodeji a 12 eur (299 kč) v den konání. Fanoušky a diváky k zakoupení budou lákat právě první dva díly reality show.

„To je moc brzo, abys padal, chlape,“ hecuje po prvním tréninku jednoho z přihlášených Michal Vančura, trenér Spejbl Gymu a skvělý lapař, který mimo jiné v pondělí odcestoval s českou boxerskou jedničkou Vasilem Ducárem na sobotní špičkově obsazený galavečer v Londýně.

„Kde je Píďa?“ zjistí následně, že mu jeden ze zápasníků chybí. „Čekal jsme, že se dneska znovu poblijou a oni se poblili,“ hodnotí následně s Vančurou další trenér, legenda české i evropské muay thai scény, Ondřej „Spejbl“ Hutník.

„Jo, poblil se, třikrát,“ dodává s klidem sobě vlastním Vančura.

Příliš drsné? Možná. Ale takové bojové sporty jsou, thajský box speciálně. Drsný, ale zároveň krásný a férový, kdy bojovníkovi přesně vrátí to, co do přípravy investoval.

„Dostali jsme třicet přihlášek, dokonce i z Německa či Polska, ale chtěli jsme to udržet na naší česko-slovenské scéně. Všechno jsou to kluci, co už mají zkušenosti, úplný amatér by to měl hodně těžké a zápasy by nebyly pak vyrovnané. Bojovat se bude ve váze do 63,5 kilogramů,“ vysvětluje Michal Reissinger, další elitní český zápasník, jehož Palec Gym je do projektu taktéž zapojen.

„Víme, jaká je situace, ale právě proto jsme se pro tento projekt rozhodli. Potřebujeme nějak motivovat bojovníky do tréninku, což je v současné době stále těžší. Zároveň chceme ukázat, že u nás to není jen o boomu MMA, ale že je tu řada talentovaných bojovníků také v thajském boxu (muaythai). Chceme je představit a zviditelnit,“ přidává Reissinger, který se v posledních měsících rozhodl pročistit domácí scénu v těžké váze v profesionálním boxu.

„Diváci se mají nač těšit, bude i zajímavé sledovat, jaké trenérské tandemy si červený a modrý tým, do kterých se bojovníci rozdělí, vyberou,“ dodává na závěr. A vy se můžete přesvědčit už dnes odpoledne, že mluví pravdu. A naladit se na další díl, který bude vysílán za dva týdny, a hlavně i na zmíněné čtvrtfinále.



Následovat bude podobný formát před semifinále i finále (opět na placeném kanále) – tedy dva díly reality show a následný zápasový turnaj. Ten závěrečný okoření i vybrané superfighty.