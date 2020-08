VIDEO: Putinův přítel zhasl brutálním zvedákem naděje velkohubého Brita na Furyho či Joshuu

LONDÝN Rus Alexander Povětkin krátce po sobotní půlnoci v londýnské noci knockoutoval domácího Dilliana Whyta a způsobil možná největší překvapení letošního boxerského roku, tolik ovlivněného koronavirovou pandemií.

Opět zvedl v šatně telefon a na druhé straně byl hlas ruského prezidenta Vladimira Putina. Už čtyřicetiletý Alexander Povětkin patří mezi velké oblíbence jednoho z nejmocnějších mužů planety. A zcela oprávněně.

Ostatně jak už před víkendem pronesl jeho o osm let mladší rival: „Mám před ním maximální respekt. Patnáct let patří mezi špičku těžké váhy. Je silný a nesmírně nebezpečný.“

Svá slova zopakoval Dillian Whyte také po duelu. Hned po něm k mikrofonu televize Sky Sports nedorazil, přece jen byl příliš otřesen. Sportovní etiketě ale dostál druhé den dopoledne, kdy na zahradě panství pořádající stáje Matchroom Boxing v Brentwoodu usedl s reportérem a vrátil se k dění pár hodin starému.



„Byl to skvělý zápas a Povětkin si vedl velmi dobře. Vím, že ho dovedu porazit. Ukázal jsem to ve všech úvodních čtyřech kolech. On ale ukázal, jak moc je zkušený,“ vyprávěl do mikrofonu jen pár metrů od místa, kde se vše odehrálo.

Od místa, kde dvanáct minut nad stárnoucím a podceňovaným „Ruským Viťazem“, kterého v neděli pozdě odpoledne vítali v Moskvě dle pravoslavných tradic coby hrdinu, jasně dominoval. Ve čtvrtém kole jej dvakrát poslal na podlahu ringu, Povětkin byl silně otřesen.

„Jeho roh byl kousek od toho, aby zápas po tom kole skončil. Ale pak předvedl jeden z nejlepších úderů své kariéry. Je to box, je to těžká váha, plná dramatu, vzestupů a pádů,“ pokračoval ve vyprávění Whyte.

Onen úder přišel po půlminutě pátého kola. Povětkin se vyhnul útoku Whyta, učebnicově se vyklonil za levou přední nohu a podobně učebnicově švihl rukavicí směrem vzhůru. Trefil přesně. Brit chytil úder čistě na bradu, spočítal světla nad ringem a ve chvilkovém bezvědomí padl pod provazy.

Ringový rozhodčí Mark Lyson ani nepočítal, přítomní jen nevěřícně zírali, v první chvíli jako by nevěřil ani vítěz. Muž, který sice opravdu patnáct let patří ke špičce profesionální těžké váhy, když předtím dobyl všechny možné vrcholy během více než tři sta zápasové amatérské kariéry – a to včetně titulu mistra světa a olympijského zlata –, ovšem nikdy nebyl tím, o kterém by všichni tvrdili, že je opravdu nejlepší z nejlepších.

Ostatně, byť byl mistrem světa i mezi profesionály, právě triumf nad Whytem je bez přehánění největším v jeho kariéře. Nejen, že se stal znovu světovým šampionem (i když jen prozatímním), ale také se dostal do pozice povinného vyzývatele regulérního mistra světa organizace WBC, fenomenálního Brita Tysona Furyho.



Právě na neporaženého manchesterského obra si brousil zuby Whyte, rodák z Jamajky. Dokonce měl po třech letech marného nahánění Američana Deontaye Wildera, kterého právě „Gypsy King“ sesadil, oficiálně a úředně potvrzeno od WBC, že do konce února musí boxovat s lepším z dvojice Fury – Wilder, kteří by měli v prosinci završit svoji úchvatnou trilogii.

Nyní je v jeho pozici Povětkin. I když… „Ano, je povinným vyzývatelem, ale jediný, kdo má smluvně ošetřeno, že se musí boxovat s lepším z dvojice Fury – Wilder, je Whyte,“ pronesl hned po galavečeru Eddie Hearn, promotér ze stáje Matchroom Boxing, který přiznal, že v prvních minutách nevěřil tomu, co se před jeho očima v ringu událo.

Dillian Whyte po zápase s Povětkinem s promotérem Eddiem Hearnem.

Dle všeho tak v době, kdy zkříží potřetí rukavice současný král těžké váhy s tím bývalým, se proti sobě postaví Povětkin s Whytem k odvetě. Ta byla ostatně pro podobně neočekávaný případ zakotvena v zápasové smlouvě.

Klidně se může stát, že k zápasu dojde na galavečeru, jehož hlavním tahákem bude souboj mezi Anthonym Joshuou, držitelem pásů zbylých tří nejprestižnějších federací (WBA, IBF a WBO), s povinným vyzývatelem Kubratem Pulevem. Také tento duel je směřován do prosince a hlavně, také tento duel organizuje Hearn (souboje Furyho s Wilderem mají na starost jiní promotéři).

„Stokrát jsem ve sparinzích tento úder zblokoval, tady jsem chyboval. Bohužel, prostě těžká váha, kde může rozhodnout jediný úder. Proto ji všichni milují. Ale nelituji, že jsem tak riskoval, že jsem opět dal všanc svůj status povinného vyzývatele. Jak jsem řekl, vím, že ho mohu porazit. Pořád patřím mezi nejlepší těžké váhy, jsem pořád stejný, pořád se učím, a tohle bylo hodně poučné. Vrátím se. A co nejdříve, není důvod čekat, je třeba kout železo, dokud je žhavé,“ má jasno Whyte.

Dillian Whyte nastupuje do zápasu s Povětkinem.

Ten si o aktivaci klauze s odvetou řekl ještě v sobotní noci. „Udělám vše pro to, abych se vrátil. Nemlátil mě, nebyl jsem demolovaný, jen mu vyšel ten jeden skvělý úder. Nepanikařím, nevěším se, prostě to je box, jedeme dál,“ dodal muž, který vstupoval do ringu ve vestě s nápisem „maximální násilí“.



Pro potenciální prosincové druhé setkání s ruským bohatýrem udělá jistě vše pro to, aby tentokrát těmto slovům dostál on. Ne soupeř.