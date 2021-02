VIDEO: Zničená raketa a frustrovaný rozhovor. Djokovič odmítá dál hrát se 14denní karanténou pro turnaje

Melbourne Těžký zápas, postup, ale také negativní emoce. Srbský tenista Novak Djokovič během čtvrtfinálového duelu s Alexandrem Zverevem rozmlátil raketu a po skončení utkání si postěžoval na současný stav a karanténu. „Má to vliv na těla hráčů,“ neskrývala negativní postoj světová jednička.

Na postup přes německého tenistu se pořádně nadřel. Novak Djokovič ztratil v australském Melbourne s Alexandrem Zverevem první set, načež druhý uzmul pro sebe. Jenže v tom následujícím přišel o servis a prohrával už 1:3, i proto byl emočně na dně.

Zrovna mu nevyšel beckhendový return, který skončil pouze v síti. A tak přišla slovní i fyzická úleva. Rozmlácená raketa i nadávky. Srbský tenista svůj nástroj musel vyměnit, protože byl po třech ostrých ránách o zem k nepoužití.

Následoval další vyhraná hra pro německého mladíka, to však Djokoviče nezlomilo. Po emoční úlevě se totiž vybičoval k velkému obratu, který završil vítězstvím v setu 6:4. Následně se světová jednička vytáhla i ve čtvrté sadě a zařídila si tak vstupenku do australského semifinále. V něm Novak Djokovič vyzve objev grandslamu Aslana Karaceva.



Bezprostředně po utkání to však přes fantastickou otočku nebyl Djokovič, jakého známe. Žádné úsměvy, spíše negativní proslov a frustrace z aktuální světové situace.

„Je tu příliš mnoho zraněných. Doufám, že je tohle všechno jen dočasné, abychom se mohli vrátit zpátky k tomu, co bývalo dříve,“ začala světová jednička reakcí na vypadnutí bulharského tenisty Grigora Dimitrova, kterého trápila v duelu s Karacevem bolavá záda.

„Ta čtrnáctidenní karanténa? Lidé si to neuvědomují, ale já si myslím, že to množství zranění už ukázalo, jaký to má vliv na těla hráčů,“ řekl naštvaně Djokovič o špatné přípravě na turnaj.



Menší zranění trápilo v průběhu grandslamu i srbského tenistu. Přes bolesti v oblasti břišního svalstva však Djokovič Fritze porazil a postoupil dál. „Naneštěstí si to vybírá daň na nás všech,“ uvedl Srb, který může po dalších dvou výhrách slavit už osmnáctý grandslamový titul.