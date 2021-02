VIDEO: Šílená pozápasová rvačka bijců a týmů v kleci. ‚Tohle dělá náš sport krásným,‘ šokoval další bojovník

PRAHA V polské Lodži se v sobotu večer uskutečnil 58. galavečer prestižní MMA organizace KSW. Bohužel se ale neobešel bez pořádné kontroverze a ostudy. Dvojici Šamilu Musajevovi s Urošem Jurišicem nestačila oficiální tři kola boje, a tak se do sebe pustili ještě po vyhlášení. Oběma hrozí suspendace a mastné pokuty.

Jako kdyby to ruští bojovníci přitahovali. Při premiéře prestižní KSW na české platformě televize Nova – Voyo – se do sebe po zápase pustili dva bojovníci. Jedním z nich byl neporažený Rus trénující v Dagestánu. Ne, nešlo o Chabiba Nurmagomedova, hvězdu UFC, která se takto servala po svém triumfu nad Irem Conorem McGregorem.

Sedmadvacetiletý Musajev ještě kvalit svého krajana nedorostl, byť patří mezi velké talenty. Potvrdil to také ve třetím vystoupení pod hlavičkou KSW, když si poradil s taktéž do té doby nezdolaným Jurišicem. S o rok starším rodákem z Lublani jim ale dle všeho patnáct minut oficiálního souboje nestačilo.



„Bylo to hodně rychlé. Oba týmy se tam dohadovali, Musajeva jsem odvedl na rozhovor pro televizi, pak se šel vrátit zpět ke svému týmu a viděl Uroše. Přiložil si prst k puse, no a on to vzal jako urážku,“ řekl pro Polsat Sport její reportér Dominik Durniat, který byl přímo v centru dění. Ono gesto dle něj mělo znamenat jediné, připomínku přezdívky Musajeva – „Tichý zabiják“.

Jenže, když toto ukáže Dagestánec rozmrzelému Balkánci, je téměř jisté, že k zažehnutí ohně není daleko. „Vyměnili si pár slov a už to jelo, bylo těžké s tím něco dělat, v kleci bylo v tu chvíli z každého týmu pět, šest lidí, do toho kamery, ochranka,“ krčil rameny Durniat, který se sám věnuje bojovým uměním.



„Naprostá stupidita z obou stran, za mě jasná diskvalifikace obou,“ měl jasno jeden komentátorů večera Andrzej Janisz. „Je to špatně, nečekali jsme, že se něco takového strhne, ale emoce byly v tomto případě silnější. Oba týmy měly kluky uklidňovat, jenže naopak spíše dohady podněcovaly, rozdmýchávaly,“ vzal si slovo jeden z promotérů organizace Martin Lewandowski.

„Diskvalifikace každopádně nepřichází v úvahu. Dlouhodobá suspendace a velké finanční postihy ale rozhodně ano. Musíme se nejdříve podívat na celý záznam a poté vše s příslušnými orgány vyhodnotíme,“ přidal rázně.

A nejspíše bude muset také napravovat mediální obraz organizace a rázně pokárat hvězdu příštího galavečer Tomasze Narkuna. Elitní polská polotěžká váha totiž přišla s naprosto nepochopitelným komentářem: „Bylo to bez fanoušků a zjevně to klukům chybělo, chtěli akci, bouři. No a najednou se do sebe pustilo třicet lidí, super. Tohle je krása našeho sportu.“



Byť ho myslel v nadsázce, sklidil také on ostrou kritiku. „Je naprosto špatně, že se něco takového v našem sportu děje. Kazí to jeho image, kterou se snažíte dlouhodobě budovat. Záleží nám na tom, jak nás společnost vnímá, také proto, že musíme bojovat s různými předsudky. Tohle je pro média ideální příležitost na nás zase hodně dlouho ukazovat prstem,“ vzal hodnocení za správný konec jeho krajan a taktéž zápasník Michal Andryszak.

Ten absolvoval zápas před dvojicí Musajev – Jurišic, když dokázal na páku zdolat ve druhém kole Brazilce se zkušenostmi z UFC Guta Inocenteho. Bohužel pro něj, většina polských i zahraničních médií jeho triumf vlastně ani nezaznamenala. Přesně dle jeho slov…