VIDEO: Thiem musí odvracet další úder. ‚Máš také díry v botách?‘ ptá se alžírská tenistka

Praha Další povedený úder. Dominic Thiem má co dělat, aby po svém třaskavém prohlášení, dokázal odvracet kritiku. Napětí mezi širším tenisovým světem a Rakušanem, který odmítl sponzorovat níže postavené tenisty, opět vzrostlo. Alžířanka Ines Ibbúová totiž zveřejnila video, na kterém Thiemovi vysvětluje, v jakých šílených podmínkách musí trénovat.

„Znám Futures Tour, sám jsem tam dva roky hrál. Je tam mnoho lidí, kteří sportu nepodřizují všechno a nechovají se jako profesionálové,“ řekl koncem dubna Thiem v rozhovoru pro Kronen Zeitung o sérii turnajů pod hlavičkou tenisové federace ITF. „Nechápu, proč bych měl takovým lidem dávat peníze. To je raději daruju lidem nebo institucím, které je skutečně potřebují,“ dodal šestadvacetiletý Rakušan a rozpoutal diskuzi.

Jejím posledním přispěvovatelem je prozatím alžírská tenistka Ines Ibbúová. Aktuálně 620. hráčka světa zveřejnila na sociálních sítích video, na kterém vysvětluje, jak je pro ni obtížně se ve své domovině milovaných tenisem uživit.

„Drahý Dominiku, poté, co jsem si přečetla tvé poslední prohlášení, jsem přemýšlela, jaká by byla moje kariéra a život, kdybych byla ve tvých botách,“ uvedla videonahrávku Ibbúová. „Jaké by to asi bylo být Dominikem Thiemem? Mít za rodiče tenisové trenéry,“ pokračovala Alžířanka.

„Já se však narodila v Alžírsku do velmi skromné rodiny, která neměla o tenisu ani tuchy,“ kontrovala tenistka ze sedmé stovky fakteme, že Dominic je synem trenérů Wolfganga a Karin Thiemových.



„V zemi, jako je ta moje, není jednoduché být sportovcem. Nemáme tu například jediný krytý kurt. Když týden prší, trénujeme bekhendy v tělocvičně,“ uvedla Ibbúová a pokračovala: „Těším se na den, kdy si budu moci dovolit koupit svým rodičům dárek. Sním o tom dnu,“ dodala hráčka, která si tenisem zatím vydělala 27825 dolarů (asi 705 tisíc korun).

„Cestuju sama po světě a snažím se vždy sehnat ty nejlevnější letenky. Jaké to asi je, mít trenéra, který vám pomáhá na tour? Osobního kouče? Fyzioterapeuta? Mentálního kouče? Celý tým?“ upozornila Ibbúová na rozdíly mezi světovou elitou a ostatními tenisty. „Střídáš antuku a tvrdý povrch týden co týden? Máš na konci turnajů díry v botách jako já? Drahý Dominicu, na rozdíl od tebe, hodně lidí prožívá stejnou realitu jako já,“ nešetřila rakouského tenistu.

„Nikdo nic nedostane zadarmo, já se také vypracoval od nuly. Myslím si, že ty peníze by se měly použít na lepší věci. Dostat by je měli lidé, kteří je opravdu potřebují. Žádný tenista netrpí hladem,“ bránil své rozhodnutí Thiem.



Za své prohlášení to rakouský tenista schytává ze všech stran. Mezi kritiky je i jeho kolega z nejvyšších pater žebříčku ATP Nick Kyrgios, jenž svými slovy podpořil Ibbúovou: „Respekt! Pokračuj v tom, co děláš, máš mou podporu.“