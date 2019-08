VIDEO: Tři prudké kopy do rozkroku. Americký obr se zkroutil bolestí, přesto v zápase UFC zvítězil

New Jersey Kennedy Nzechukwu je sedmadvacet let starý zápasník, který se pokouší prorazit v nejlepší lize ultimátních zápasů UFC. V sobotním zápase proti Srbovi Stošičovi byl sice outsiderem, jenže v utkání přestál tři nešťastné kopy do rozkroku, za které byl jeho soupeř penalizován dvěma odebranými body. Američan i kvůli tomu zvítězil.

Srbský zápasník Darko Stošič totiž na začátku druhého kola při kopu minul nohu svého oponenta, místo dolní končetiny zasáhl soupeře přímo do rozkroku.

Byť měl Nzechukwu nasazený suspenzor, muselo ho to poznamenat. Také proto mu dal rozhodčí čas se rozdýchat, a Srba upozornil: „Ještě jednou a přijdeš o bod! Tohle není zóna, do níž by ses měl trefovat.“ (Na videu jsou vidět všechny tři zásahy, první v čase 7:30, druhý 12:09 a třetí 17:50:) Toto varování ale nezabralo, hlavně kvůli tomu, že Nzechukwu bojoval v obráceném postoji než Stošič, takže se tato příhoda opakovala ještě dvakrát. Při třetím zásahu do slabin Američan poklesl v kolenou a rozhodčí přivolal zdravotníka. „Jestli nebudeš moci pokračovat, soupeře diskvalifikuji,“ vyzval sudí 195 centimetrů vysokého bojovníka, který pochází z Nigérie. Ten si vzal čas na oddych, ale přesto nechtěl vyhrát takovýmto způsobem. VIDEO: Ženu v noci přepadl násilník. Na pomoc přispěchal veterán z UFC Dobojovalo se závěrečné kolo, čekalo se na to, až rozhodčí vynesou verdikt. A ti samozřejmě museli počítat s dvěma odečtenými body na Srbově straně. Dvakrát se tak na kartách sudích objevil výsledek 28-27, jednou 29-26 pro Američana, což by v případě, kdy by se body neodečítaly, znamenalo výhru Stošiče. Ten byl po zápase hodně rozladěný a s výsledkem nespokojený, byť si za odečty mohl de facto sám. Résultat #UFCNewark : Kennedy Nzechukwu vainc Darko Stosic par Décision unanime (29-26, 28-27 x 2) #UFCRDS pic.twitter.com/GYzT97hHuK — UFC Québec (@UFCQuebec) August 3, 2019 Fandové na sociálních sítích většinou povzbuzovali amerického bojovníka, samozřejmě jej také litovali. „Ještě jedno kolo a Nzechukwu by se už v životě nedočkal dětí,“ napsal jeden z mužských příznivců.