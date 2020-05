VIDEO: Tyson vyslal děsivý vzkaz: Jsem zpět a cítím se nepřemožitelný

Praha Jestliže první tréninkové video Mika Tysona způsobilo poprask, těžko hodnotit to druhé, z pondělního odpoledne. Navíc to načasování... Přišlo totiž jen pár hodin po živém vysílání na Facebooku, ve kterém legendárního boxer přiznal velký hlad po boxu. Pokud by to snad ještě někdo nepochopil.

Začíná to být stále více vážné, fanoušci snad už ani nedýchají. A současní boxeři těžké váhy? Ti dostávají bolehlav. Opět se jim totiž dostává do myšlenek muž, který byl svého času nejobávanějším bojovníkem světa. A nejen v ringu. Pomstí Holyfield ukousnuté ucho? Tyson má nabídky na duel z celého světa, i od mistra světa v ragby Bývalý absolutní šampion těžké váhy má totiž šest týdnů před 54. narozeninami pocit, že by měl znovu bojovat v ringu. A hlavně: už nemluví jen o exhibičním souboji! Přitom je to už patnáct let, co končil zlomený, bez vůle dál podstupovat tréninkový dril a potupen průměrným Irem Kevinem McBridem. Zobrazit příspěvek na Instagramu  I'm back  #box #boxing #hungry #MikeTyson #training #video Příspěvek sdílený Profiboxing.cz (@profiboxingcz), Kvě 11, 2020 v 10:29 PDT Jenže jako by se mu po této době opět touha dřít vrátila. Koronavirová krize v něm zažehla vášeň. Jeho kouč, známý ze světa MMA, Rafael Cordeiro slíbil v úterý video z jejich dalších tréninků, už o den dříve ale přišel kompilát z těch starších.

„Cítím se nezastavitelný. Zase se cítím jako dřív. Bohové války zapálili moje ego a chtějí, abych se vrátil do boje. Představte si, že můžu jít znovu bojovat a pomoci všem těm lidem, o kterých jsme mluvili,“ pronesl v onom živém vysílání. Ano, Tysonovy tužby jsou podpořeny financemi, ovšem už nikoliv pro osobní bohatství, ale pro ostatní. Chudé, závislé na drogách a také pro ty, kterých se napřímo dotkla (a ještě dotkne) krize způsobená pandemií koronaviru SARS-CoV-2. „Ještě to neskončilo. Cítím se zdravý, stejně jako kdykoliv dříve. Jen s tím rozdílem, že nyní zase cvičím každý den. Prostě žiji život, jaký bych žil i před touto krizí,“ přidal Tyson, který obdržel například nabídku na 20 milionů dolarů za souboj v Bare Knuckle FC, tedy lize „holých kloubů“.

Dokonce se objevila spekulace, že by si to rozdal s dalším brooklynským rodákem, Shannonem Briggsem, který o možnosti představit se v Bare Knuckle FC mluvil už před vypuknutím pandemie. Ovšem najdou se i tací, kteří s těmito myšlenkami nesouhlasí. Byť jsou ve velké menšině. „Je mi jedno, jestli je Mike Tyson v tělocvičně posledních 10 let, proti současné těžké váze nemá šanci. Nedovedu si představit, kdo by mu v tomto věku udělil profesionální licenci. Jedinou šancí pro něj jsou exhibice,“ nechal se slyšet ostrovní promotér Frank Warren, který zjevně ani po letech nevstřebal opakovanou osobní zkušenost s nejmladším šampionem těžké váhy všech dob. Ta druhá byla totiž dle očitých svědků pro Brita bolestivá. A nejen finančně...