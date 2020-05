VIDEO: V devadesáti je nejstarší herní youtuberkou světa, Japonka tráví u konzole osm hodin denně

Tokio Že hrají počítačové hry jen ti mladší? S tím nechoďte na Japonku Hamako Mori. Devadesátiletá hráčka byla oficiálně zaznamenána v Guinessově knize rekordů jakožto nejstarší herní Youtuberka světa. „Vypadalo to tak zábavně a já si pomyslela: to by přece nebylo fér, aby to hrály jen děti,“ vzpomíná Mori.

Hamako Mori má na svém kanálu Gamer Grandma okolo 300 tisíc sledujících nadšenců počítačových her, které devadesátiletá jednou týdně zásobuje svým videem, které v průměru trvá 20 minut.

„Nikdy bych si nemyslela, že budu v něčem nejlepší na světě," řekla pokorně Mori ve svém děkovném videu. „Ze začátku jsem nebyla moc dobrá hráčka, ale skrz prohrávání jsem se naučila opět vstát a bojovat, nakonec jsem hry dohrála a ten pocit byl skvělý," vysvětluje. Průměrně hraním stráví okolo osmi hodin, jejími nejoblíbenějšími kousky jsou jako Grand Theft Auto 5 (GTA 5), Call of Duty, Dauntless nebo Dark Souls 3. „Jak jsem začala být starší, hledala jsem nějakou novou zábavu. Když začnu hrát, nemůžu se od toho odtrhnout. Cítím se, jako kdybych byla ve filmu," říká devadesátiletá Japonka. Hamako není žádným nováčkem, ve svém domě má velkou zásobu herních titulů a za čtyřicet let sbírání má doma například originální Nintendo 64, NEC PC Engine Duo-RX, které jsou v dnešní době už opravdu archivními kousky. „Vypadalo to tak zábavně a já si pomyslela: to by přece nebylo fér, aby to hrály jen děti," vzpomíná na své začátky Mori.