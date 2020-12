VIDEO: Vémola se na konci roku s Karaogluem neutká, ten při nástupu použil hymnu Islámského státu

Praha Na konci roku se měl utkat s českým MMA zápasníkem Karlosem Vémolou, který to už sám potvrdil. Jenže organizace Oktagon se s Azízem Karaogluem nakonec nedohodla. Domluva padla i kvůli tomu, že Němec s tureckými kořeny si v roce 2016 při nástupu k zápasu v polské organizaci KSW nechal zahrát neoficiální hymnu džihádistů, oblíbenou napříč teroristickými organizacemi Al-Káida či Islámský stát.

Vémola jméno soupeře, s kterým se plánoval utkat, nastínil na sociálních sítích během čtvrtka.

„Karlos s ním zápasit nebude. S Azízem jsme se nedohodli ani po sportovní stránce a během toho přišla informace z polské strany o tomhle incidentu. Každému, kdo je očkovaný (Novotného terminologií rozumný člověk - pozn.), musí být jasné, že je pro nás taková věc problém. Neznám Azízovu verzi, ale počítám, že kluci z KSW se tak kvalitního bojovníka nezbavili jen tak. Doteď jsem ten příběh neznal,“ řekl promotér Oktagonu Ondřej Novotný pro iDNES.cz.



Incident popsal například polský web Sport.pl. Odehrál se v květnu roku 2016 na turnaji KSW 35, kterému vévodila právě bitva Karaoglua s Polákem s čečenskými kořeny Mamedem Chalidovem.



V momentě, kdy Karaoglu vykročil ze zákulisí haly ke kleci, začala hrát nástupová hudba - píseň pojmenovaná „Na’am Qaatil“. Tu používají už dlouhé roky teroristické organizace Al-Káida, hnutí Tálibán či organizace Islámský stát jako neoficiální hymnu.

Organizace bojových sportů KSW si toho všimla až po upozorněních na sociálních sítích.

Karaoglu vzápětí vydal prohlášení a ve videu vysvětloval, že chyba se udála na straně organizace, která popletla písně: „Lidi teď mluví o islámu a terorismu, jen chci říct, že se snažím být dobrým člověkem a otcem. Nejsem teroristou, jsem muslimem a terorismus nepodporuji.“

Organizace vinu odmítla, Karaogluovi ukončila s okamžitou platností kontrakt a uvedla: „Zápasníkovo chování porušilo naše zásady a morální standardy a uvrhlo organizaci do špatného světla. Píseň, kterou Azíz Karaoglu vědomě a bez upozornění předložil, se ukázala být hymnou džihádistů. Nemůžeme se vystavit skandálu.“

Video z nástupu Azíze Karaoglua, píseň začíná hrát v čase 0:40:

K tomu Karaogluovi udělila pokutu, která v přepočtu činila téměř 5 milionů korun.

K ukončení kontraktu přispělo i to, že Karaoglu po zápase s Chalidovem prohlásil, že ho rozhodčí okradli o vítězství. „Opět nás vystavil riziku ztráty respektu mezi lidmi,“ čílil se spolumajitel KSW Maciej Kawulski.

Zápasit měl s Karlosem Vémolou na konci roku 2020

Karaoglu se měl představit 30. prosince na turnaji domácí organizace Oktagon v zápase s Karlosem Vémolou. Ačkoliv to organizace oficiálně neoznámila, Vémola duel už okomentoval pro web isport.cz.

O Karaogluovi řekl: „Strašně tvrdej, zápasil s šampionem UFC (Janem Blachowiczem). Porazil podle mnohých odborníků Chalidova. Je to opravdu tvrdý borec, ale mohl by mi stylově sedět, protože je to hlavně postojář. Nebude to lehký.“

Ondřej Novotný situaci vysvětluje: „Když jsme řešili sportovní stránku, Karlos řekl, že ho vezme. A pak - jak to má rád - oznámil něco, co ještě nebylo dohodnuté a podepsané. Tím to pro nás končí.“



Než Vémola souhlasil s Karaogluem, dostal na výběr od promotérů ještě Čecha Viktora Peštu a Brazilce Leandra Silvu.