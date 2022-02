První český sportovec v izolaci. Polášek neprošel po příletu do Pekingu testy, ‚napodobil‘ trenéra

Do Pekingu juniorský mistr světa Polášek přiletěl ve středu odpoledne.

Spolu s ním i celá česká mužská skokanská výprava, k tomu taky ta ženská. Jen kouč mužů Vasja Bajc chyběl, ten už v Česku covidovými testy neprošel.

V Pekingu se to nepovedlo ani dvojici jeho svěřenců. Jenže zatímco bezpříznakový Polášek musí vzhledem k hodnotám testů do izolace na hotelu, Kožíšek, který nákazu nedávno prodělal, může na hrách fungovat v režimu blízkých kontaktů.

Co to znamená?

Že při dodržení daných podmínek může trénovat i soutěžit.

Spolu s oběma skokany měla pozitivní test také jedna členka skokanského doprovodu, u té ale retest vyšel negativně. Aktuálně se čeká na výsledek druhého kontrolního testu.

„Jsem zničený, nemám slov. Momentálně mířím do karanténního hotelu,“ napsal si Polášek na sociální síť.

„Pro kluky a celý skokanský tým je to samozřejmě velmi nepříjemná situace a nás všechny mrzí, že nastala. Ale za současného dění jsme ani nemohli očekávat, že se nám pozitivní testy po příletu úplně vyhnou,“ uvedl šéf výpravy Martin Doktor.

Podle něj se pozitivní testy objevují zejména u lidí, kteří nákazu prodělali v poslední době.

„Než členové výpravy sednou do letadla, musejí projít dvěma povinnými PCR testy ze strany organizátorů. A navrch třetím testem, který jsme nastavili tak, aby do letadla nenastoupil nikdo PCR pozitivní. Tuhle proceduru podstoupili i skokané na lyžích,“ řekl.

Všichni hned po příletu odcestovali do vesnice Čang-tia-kchou, kde se ubytovali na jednolůžkových pokojích.

S jinými skupinami výpravy se zatím nepotkali.

„Vše řešíme s místními úřady. Několik hodin jsme čekali na jejich pokyny, teď už se zabýváme jednotlivými detaily,“ dodal Doktor.

Jak dlouho nyní Polášek může v izolaci zůstat?

Propuštěn může být v případě, že bude bez příznaků a také bude mít dva negativní PCR testy ve dvou po sobě následujících dnech v rozmezí 24 hodin.

V tu chvíli přejde do režimu blízkých kontaktů se sice přísnějším testováním, ale také s možností zapojit se do programu her. Právě v tomto režimu je nyní i Čestmír Kožíšek.

Čestmír Kožíšek skáče během závodu na středním můstku v Oberstdorfu.

Platí pro něj PCR testování dvakrát denně po dobu sedmi dnů. Zdvojené měření teploty, taky samostatná doprava, jídlo na pokoji a samoizolace.

Už po příletu charteru 28. ledna měl pozitivní test jeden z hokejistů, po dvou negativních potvrzujících testech se ale vrátil do běžného režimu.

Od 23. ledna bylo zatím v pekingské bublině odhaleno 102 pozitivních případů mezi sportovci a členy doprovodu, dalších 185 mezi dalšími účastníky her.