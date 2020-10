Vítejte v­ tenisové džungli! Teď v ní řádí polská šelma Iga, sekla i světovou dvojku

V něčem jde pořád o normální děvče z Varšavy. Je jí 19 ­let, a když Evropu sevřela protipandemická opatření, dodělávala si maturitu: „Učila jsem se asi dva měsíce. Povinné předměty, pokročilá matematika, angličtina. Docela fuška. Ale dopadlo to dobře!“ I díky tomu se už může naplno soustředit na to, v čem ve srovnání s vrstevníky naopak vyniká. Na tenis. Na boření model.

Iga Šwiateková je navzdory mládí a žebříčkovému postavení (54. v pořadí WTA) náhle nejspíš největší favoritkou Roland Garros. V osmifinále vyřídila místní šampionku Simonu Halepovou až neuctivým skóre 6:1, 6:2. Drtila ji podobně, jako když se z cihel vyrábí antuka.

„Patří jí veškeré uznání. Hrála neuvěřitelně, byla všude, plná síly,“ sklonila se světová dvojka Halepová. „Byl to její zápas. Dominovala.“

Výsledek je tím pozoruhodnější, že ještě loni se utkaly ve stejné fázi turnaje a Halepová tehdy byla téměř dokonalá, vyhrála 6:0, 6:1.

Jenže v roce 2020 nejsou věci jako dřív. Do čtvrtfinále Roland Garros prošly rovněž málo známé Trevisanová a Podoroská, zvlášť druhá ale krom formy a rozehranosti z kvalifikace těží i z losu. Šwiateková od začátku řádí tak, že by i její oblíbení hudebníci zajásali.

Igo, ty jsi zvíře!

Na dívku z instagramové éry jsou totiž její preference příjemně klasické. Loni vyprávěla, že ji nejlíp nakopne dunění AC/DC. Oceňuje melodiku Pink Floyd. „A letos si pro nabuzení pouštím před zápasem Welcome to the Jungle od Guns N’ Roses,“ prozradila. Což nemá od rodičů: „Když jsem jako mladší jezdila na turnaje, každý z trenérů mi doporučil něco jiného. Proto mám ráda všechny žánry, i jazz.“

A multižánrovou umělkyní je momentálně i na kurtu. Umí přitlačit i­ vydeptat protivnici kraťasem.

„Takové výsledky jako proti Halepové mě vždycky překvapí. Zároveň nejsem překvapený z jejího tenisu, protože vím, co umí,“ řekl trenér Piotr Sierzputowski, který Šwiatekovou vede od roku 2016. „Pořád je toho dost co zlepšovat, hlavně technicky, ale Iga je pro mě nejsilnější v tom, že prostě dokáže poslat míč tam, kam chce. A co se týká soutěživosti, je hotové zvíře. Tréninky jsou pro ni nuda, ale jakmile začne zápas, ukáže to nejlepší.“

Proti Italce Trevisanové, až 159. hráčce žebříčku, bude v úterý favoritkou. Vlastně jí už možná bude do té chvíle, než vypadne, protože seznam její kořisti je velmi působivý.

Nejdřív loňská finalistka Vondroušová. Pak nevyzpytatelná Sie Šu-wej. Dále obrozená tenisová modelka Bouchardová - a naposledy Halepová. Bez ztráty setu! „Každým zápasem roste,“ říká kouč.

Já se musela učit, trenére

Přitom si právě Sierzputowski často musel zahudrovat. Byť vedl vítězku wimbledonské juniorky, spokojený nebyl. „Říkal jsem jí poloprofesionálka-poloamatérka. Protože u ­tenisu normálně chodila do školy,“ vyprávěl. „Někdy jsem tak musel plánovat trénink na sedmou ráno! No a ona přišla unavená, já se ptal, co se děje, a Iga jen odpovídala: Do noci jsem se učila.“

Zároveň zpětně přiznává, že to mohlo Šwiatekové svým způsobem pomoci. Že se její svět neomezoval jen na máchání raketou.

A ona po klasické cestě netouží. Dalším důkazem je, že s ní již od 17 let spolupracuje sportovní psycholožka Daria Abramowiczová, jejíž vzdělání příznivě doplňuje fakt, že dříve sama závodně plavala a jezdila na kole. „Věřím tomu, že mentální odolnost je v dnešním tenisu snad ta nejdůležitější vlastnost,“ líčí. „Vždy jsem se v tomto směru chtěla rozvíjet. Daria mi skvěle rozumí. Dokonce mi občas - což je až divné - snad čte myšlenky.“

A tak ví, co má po nemilosrdném rozprášení Halepové dělat.



„To, co předtím! I když jsem porazila takové eso a jsem ve čtvrtfinále, nesmí mě to svázat,“ pronesla. „Dál se soustředím na svoji hru nebudu řešit, jaký zápas mě čeká.“

Až jí zase do uší zazní song Welcome to the Jungle, půjde o stylový doprovod; tenis svou náročností často džungli skutečně připomíná. A teď v ní nejhlasitěji křičí Iga.