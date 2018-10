Vítěz Tour de France 2019 bude znám v lyžařském středisku Val Thorens

PAŘÍŽ/PRAHA Lyžařské středisko Val Thorens by mělo být příští rok místem, kde se rozhodne o vítězi cyklistické Tour de France. Pořadatelé nejtěžšího etapového závodu dnes v Paříži zveřejnili itinerář a nejen Val Thorens, ale i další kopce budou pro vrchaře velkou výzvou. V pořadí 106. ročník, který začne na počest Eddyho Merckxe 6. července v Bruselu, nabídne pět horských dojezdů a jen dvě relativně krátké časovky.

Tři z pěti cílů v horách budou dokonce ve výšce přes 2000 metrů včetně slavného Tourmaletu v Pyrenejích a alpských středisek Tignes a právě Val Thorens. Přímo na Tourmaletu bude etapa končit teprve potřetí v historii.

Nejvýše se peloton dostane přes průsmyk Col d’Iseran. Majestátní sedlo vysoké 2770 metrů, které bylo součástí Tour naposledy v roce 2007, je součástí 19. etapy s cílovým městem Tignes.

O den později bude dojezd ve Val Thorens (2365 metrů nad mořem), kde by měl být znám vítěz, protože v závěrečné etapě do Paříže už se tradičně nezávodí. Král „Staré dámy“ bude po třech týdnech korunován na Champs-Elysées v neděli 28. července. V nohách budou mít cyklisté po bruselském startu dohromady 3460 kilometrů.

