Vítková končí s biatlonem. V listopadu nebudeme dva, ale tři, oznámila šťastnou novinku

Praha Dvojnásobná olympijská medailistka oznámila konec kariéry. Jednatřicetiletá Veronika Vítková jde po stopách Gabriely Koukalové a rozhodla se v biatlonu nepokračovat, v jejím případě ale zároveň oznámila šťastnou novinku, díky které se tak rozhodla. Čeká svého prvního potomka.

Vítková se do historie biatlonu za patnáct let kariéry nesmazatelně zapsala. Na olympijských hrách vybojovala dvě medaile (stříbrnou a bronzovou), stala se mistryní světa a ovládla Světový pohár. Další triumf však nepřidá.

Konec kariéry letos zvažovala, nakonec za ní rozhodlo něco jiného. Stane se maminkou. „Nejdřív jsem si myslela, že bych na jaře mohla opět začít s přípravou. Postupem času se to ve mně začalo přelévat, byla jsem nerozhodná. A nakonec se to vyřešilo samo. Koncem listopadu nebo začátkem prosince už nebudeme dva, ale tři,“ oznámila Veronika Vítková v tiskové zprávě. Potomka čeká s trenérem Markem Lejskem.

Po mateřské se už vracet nehodlá, s biatlonem se rozhodla seknout definitivně „Nejsem zastáncem odjíždění od dětí na soustředění a závody,“ vysvětlila.

Konec kariéry zvažovala už nějakou dobu, na vině byly zdravotní potíže, které ji poslední dva roky provázely. Kvůli problémům s dýcháním totiž nemohla trénovat, jak by si představovala. „Beru to tak, že mi tělo vystavilo stopku. Podstoupila jsem x vyšetření, kde se nic neukázalo. Ale tělo už nefungovalo tak, jak bychom si představovali. Nastaly i obavy, že by to ani dál nebylo ideální. Už se mi nechtělo znovu vstupovat do té nejistoty,“ řekla.

Teď ji čeká radostnější období. Čeká svého prvního potomka a připravuje se na zcela novou kapitolu svého života.