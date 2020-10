Vlastní fandové ji nesnáší, pornohvězda pochválila prsa. Boxerka Brodnická chce konečně respekt

PRAHA Dnes v noci bude už šestatřicetiletá Polka Ewa Brodnická vstupovat do své 20. profesionální bitvy, aby zapsala 20. profesionální vítězství kariéry. Poprvé mimo svoji vlast. Už ne coby světová šampion super pérové váhy. Přesto proti sličné a také neporažené Američance Mikaele Mayerové odhodlaná ukázat, že si své postavení zaslouží.

Když se podíváte na její Instagram, těžko byste v ní viděli boxerku. Šestatřicetiletá rodačka Nowyho Dwóru Mazowieckiho nedaleko Varšavy, kde už nějaký ten pátek žije, totiž podobně jako některé další bojovnice ráda provokuje.

Ewa Brodnická na vážení k zápasu s Mikaelou Mayerovou.

Zvláště, když má čím. Možná proto ji miluje místní bulvár a nenávidí vlastní, polští fanoušci. Když odletěla na svoji zámořskou misi, elitní novinář bojových sportů Przemek Garczarczyk upozornil na to, že řada příznivců do ní ostře šijí. Důvod? Nároční polští fandové v ní vidí jen umělou šampionku, která je zábavnější mimo ring než v něm.

Důkazů lze najít více. Je to pár let zpět, kdy dostala podobnou otázku, jako americká MMA hvězda Mackenzie Dernová. A to, zda ji větší poprsí v ringu nevadí. „Ne, proč? Chci naopak ukázat, že jde o předsudky. Že i pěkná holka s velkými prsy může být špičková boxerka,“ reagovala na dotaz žena, která na předzápasovém vážení příliš studem netrpí. Která po vzoru britského divocha Dereka Chisoru neměla problém při ostrém pohledu tváří v tvář svoji soupeřku políbit.

A pak polibek potvrdit i vítězstvím v ringu. Se zkušenou Argentinkou Edith Soledad Matthyssovou se ale loni v říjnu řádně natrápila. Sestru boxerské legendy své země Lucase Matthysseho porazila těsně na body.



Podobně jako některé další soupeřky během své vlády nad super pérovou vahou organizace WBO. Proto ona kritika, kterou boxerka s přezdívkou „Kleopatra“ rozhodně neutišila ani v posledních týdnech.

Nejprve dalšími odvážnými fotkami, za které sklidila poklonu i od známé pornoherečky Kendry Lustové. Ta si pro ni vybrala status, ve kterém informovala špičková britská stáj Matchroom Boxing o tom, že divokou Polku angažovala do svých řad.

„Poslouchej, má skvělá prsa. Ale Mikaela (Mayerová) ji zbije, pokud se jí přestane vyhýbat,“ znělo v komentáři od ženy známé z filmů pro dospělé.



„Vyhýbání“ se nekonalo, byť sama Brodnická z tohoto aktu pro změnu obviňovala tehdejší šampionku WBC v této váze, Finku Evu Wahlströmovou. Když ta prohrála s Britkou Terri Harperovou, otočila svoji pozornost Mayerovou, svoji povinnou vyzývatelku.

Lustovou tímto krokem možná umlčela, své krajany z řad příznivců nikoliv. Naopak. Před cestou do zámoří na více než měsíční aklimatizační floridský kemp se totiž vyhnula televiznímu pořadu jedné z polských televizí, kde se právě měla „utkat“ se svými hejtery. Účast bez odůvodnění odřekla na poslední chvíli.

Aby toho nebylo málo, mise za respektem a vlastním odkazem dostal další trhlinu na pátečním vážení, kterým Brodnická neprošla. Nejprve převážila o 400 gramů, poté o pouhých 45. Ale i to stačilo, aby nesplnila limit a přišla bez boje o titul. Šance ale stále žije. Pás je sice nyní v sázce jen pro třicetiletou Američanku, ta ho ale získá jen ve chvíli, kdy zvítězí.



A triumf nad ní by nejspíše vše špatné přece jen smazal. Ze šarmu třicetileté boxerky z Colorada Springs se podlamují kolena nejednomu muži. Třeba i jejímu promotérovi, brzo osmaosmdesátiletému Bobu Arumovi, který o Mayerové prohlásil: „Má vše, co je potřeba, aby byla tváří ženského boxu. Má krásnou tvář, je špičkovým sportovcem, umí mluvit, umí se propagovat.“

Jediné, co jí chybí je titul profesionální mistryně světa. Ten na rozdíl od své protivnice ještě v moci neměla, přestože je daleko zkušenější boxerkou. Ale z amatérského ringu, kde odboxovala téměř stovku zápasů, má doma bronz z MS, před čtyřmi lety se podívala také na olympijské hry, kde skončila ve čtvrtfinále.

Pokud na něj dnes večer dosáhne, opravdu se může stát novou sportovní hvězdou, vždyť obě ženy jsou součástí velkého galavečera v MGM Grand, který je postaven na nich a dvojici Naoya Inoue (dle Aruma může jít o nového, japonského Mannyho Pacquiaa) – Jason Moloney.



„Jsem ráda, že mohu být součástí boomu ženského profesionálního boxu,“ tvrdí ostatně i Brodnická. Ta bez okolků přiznává, že za podpisem s Matchroom Boxing stojí také lukrativní smlouva na peníze, o kterých se jí na startu kariéry před sedmi lety ani nezdálo.

Totéž platí o Mayerové, která může definitivně postavit na hlavu i předsudek svého dnes již legendárního kouče Ala Mitchella. Muž, který dvacet let vedl americký olympijský tým, kdysi stejně jako třeba Lukáš Konečný prohlašoval, že nikdy nebude trénovat ženu. Než jeho pohled na věc změnila před třinácti lety tehdy sedmnáctiletá Mayerová.



Dosáhne tato dvojice dnes v noci stejného úspěchu jako Konečný s Fabianou Bytyqi, nebo Brodnická potvrdí, že není jen „boxerskou modelkou s bujným poprsím“?