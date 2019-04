VIDEO: Masakr ve vodním pólu. Do masové bitky se zapojil i jeden z trenérů

Moskva / Praha Zápas ruské amatérské ligy ve vodním pólu byl ukončen poté, co se trenér jednoho z celků zapojil do masové potyčky. Nutno podotknout, že byl ke svému jednání vyprovokován, neboť po něm soupeři házeli míče. Nicméně za jeho vstup do bitky by se nestyděl ani zápasník UFC Khabib Nurmagomedov.

Utkání mezi Moskvany a Kazaní probíhalo zprvu úplně normálně, jenže v jeden moment se hráči začali vulgárně napadat. Podle ruských médií se poté do celého sporu zapojil i trenér jednoho z týmů, který chtěl situaci uklidnit, ale prý si také neodpustil několik jedovatých slov.

To dopálilo hráče protivníka, přičemž jeden z nich začal po trenérovi házet míče, a to i přesto, že se před něj postavila rozhodčí, snažící se konflikt zažehnat. To se ale nepodařilo.



Kouče viditelně další tvrdá rána rozzuřila a jednomu z agresorů skočil na hlavu. Následná bitka ve vodě, do níž se zapojila valná většina hráčů, skončila po několika vteřinách.