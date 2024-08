Srbští vodní pólisté porazili Chorvatsko a slaví třetí zlato za sebou

Ve finále se střetly týmy, které prošly ze skupin do play off až z posledního čtvrtého postupového místa, přičemž Srbové dokonce jen s dvěma výhrami z pěti utkání. Úřadující šampioni z Ria a Tokia poté ve čtvrtfinále zdolali až díky úspěšné střele tři sekundy před koncem Řecko, pak ale deklasovali o čtyři góly USA a dnes nedali šanci svému balkánskému rivalovi z Chorvatska.

Ze čtvrté pozice ve skupině došli Srbové k titulu i v Riu, minule v Tokiu byli po základní fázi třetí. „Jsme tím známí. Ve vyřazovací části jsme jen těžko k poražení. Myslím si, že nás všichni kvůli výsledkům ve skupině podcenili. To se stává. My byli připravení, když to bylo nejdůležitější,“ řekl Dušan Mandič, s 26 góly nejlepší střelec pařížského turnaje.

Třicetiletý hráč byl i u titulů v Riu a Tokiu a spolu s bronzem z Londýna 2012 je z něj nejúspěšnější srbský olympionik v historii. V Paříži s ním třetí zlato získali i kapitán Nikola Jakšič a Sava Randelovič.

Ve finále Srbové letošním mistrům světa odskočili už v první čtvrtině do tříbrankového náskoku (5:2) a ve zbytku zápasu soupeři nedovolili přiblížit se víc než na dva góly. Deseti zákroky proti 21 střelám je podržel brankář Radoslav Filipovič, tři góly vstřelil Miloš Čuk. Třemi triumfy za sebou Srbové napodobili Maďarsko, jež si připsalo zlatý hattrick v letech 2000-2008.

V duelu o třetí místo vodní pólisté USA porazili Maďarsko 11:8 po penaltách a získali první olympijskou medaili od Pekingu 2008, kdy ve finále podlehli právě svému dnešnímu soupeři. Obhájci bronzu Maďaři vedli ještě tři minuty před koncem 8:6, Američané ale zvládli srovnat a v rozstřelu byli na rozdíl od nich stoprocentní.