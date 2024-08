Po senzačním postupu dojel Rohan čtvrtý. A slalom zůstal bez medaile

Sám Rohan opakoval: „Kajak kros nemá logiku!“

A během pondělního podvečera to jasně ukázal. Ač čtvrtfinále i semifinále dojížděl na nepostupových pozicích, dostal se po náhlých chybách soupeřů mezi nejlepší čtyřku.

Přesto asi z kanálu ve Vaires-sur-Marne odjede zklamaný, při statisticky velké šanci na medaili v novém nevyzpytatelném sportu na něj vyzbyly nepopulární brambory.

Poprvé v časech, co je vodní slalom od roku 1992 zpátky v olympijském programu se tuzemští fanoušci neradují z medaile. Po všech zápisech Hilgertové, Pollerta, Hradilka, úspěšných deblů, Prskavce či samotného Rohana, stříbrného z Tokia letos nezískali žádnou.

Lukáš Rohan si přesto na závěr slalomářských soutěží v pondělí užil divoký den.

Vždyť ze čtvrtfinále prošel až s odstupem pár minut, kdy rozhodčí penalizovali Francouze Castrycka. Favorit udělal chybu na třetí brance, a tak vypadl.

Lukáš Rohan se raduje z postupu do finále kajak krosu.

Snad ještě horší pozici měl právě v souboji, který si tak šťastně vybojoval. Na startu se s kajakem zapíchl příliš hluboko do vody a hned zaostal.

Z posledního místa ale přihlížel chybě Švýcara Dougouda, jenž špatně projel povodnou branku. A na závěrečné protivodě se musel nadvakrát otáčet další domácí závodník Neveu.

Výsledkem bylo senzační finále.

Jen ona dokonalá tečka chyběla. Proti suverénním protivníkům však Rohan neměl mnoho šancí. Zlatý Novozélanďan Butcher, stříbrný Clarke z Velké Británie i Němec Hegge v průběhu dne excelovali.

Mezi ženami se z výhry radovala Australanka Noemie Foxová, která tak navázala na dvě pařížská zlata slavnější sestry Jessiky.

Australanka Noemie Foxová slaví zlato z kajak krosu se sestrou Jessicou.

Prskavec závěr nezvládl, pak se hájil

Do čtvrtfinále disciplíny se spolu s Rohanem probojoval také Jiří Prskavec, který po závodě rozpačitému kamarádovi gratuloval.

Sám mohl také klidně projít dál do semifinálové osmičky, protivník Ochoa ze Španělska pokazil průjezd kolem poslední protivodné branky. V tu chvíli byl jedenatřicetiletý závodník třetí.

Lukáš Rohan přijímá gratulace od Jiřího Prskavce po dojezdu ve finále kajak krosu na čtvrtém místě.

Jenže si zřejmě nevšiml. Také se u posledního rozhýbaného sloupku zdržel. Přestal pádlovat, odpíchl se a zase se na pohled neochotně vracel a obtáčel kolem branky. Jenže to už ho předstihl i Slovák Grigar, co zůstával čtvrtý. Právě on tak urval postupové místo.

„Ta poslední protivodná branka byla tak rozkývaná, že jsem ji nedokázal odhodit, musel se znovu otočit a vracet se do ní,“ hájil se Prskavec po závodě.