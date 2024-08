Prskavec má první český titul mezi kanoisty, na kajaku kraloval Krejčí

Prskavec vyhrál o 88 setin sekundy před Janem Větrovským. Čistou jízdu předvedl ve finále ve vltavských peřejích i třetí Lukáš Rohan, stříbrný olympijský medailista z Tokia ztratil na vítěze už 4,26 sekundy.

„Věděl jsem, že mám na podobný čas, co jsem zajel v kvalifikaci. Bohužel v brance číslo sedmnáct jsem jel možná až moc na jistotu, vyhodilo mě to a nechal jsem tam dost času. Už jsem tomu moc nevěřil a jsem rád, že mi to nakonec stačilo,“ řekl Prskavec České televizi.

„Ta trať je tak náročná, že se na startu regulérně bojím. Jsem strašně rád, že jsem to jakž takž zvládl. Žádná zásadní chyba tam nepřišla,“ uvedl jednatřicetiletý závodník.

Tereza Kneblová

Titul z loňska obhájila jen Tereza Kneblová na kanoi. Sedmá žena z olympijských her v Paříži Gabriela Satková na druhém místě byla i vinou doteku na jedné brance o 5,51 sekundy pomalejší.

„Jsem strašně ráda, že se mi konečně jízda takhle povedla. Čekala jsem na to dlouho. Jsem ráda, že to vyšlo ve finále, protože v poslední době s tím dost bojuju. Jsem vděčná spíš za tu jízdu než za výsledek,“ řekla Kneblová. „Nebyla jsem si jistá, že to bude stačit na titul, protože Gabča je úplně někde jinde.“

Kajakářkám vládla stejně jako předloni Antonie Galušková. Druhou Amálii Hilgertovou porazila o 3,23 sekundy. „Moje jízda nebyla ideální. Čistý čas by byl nejrychlejší asi o vteřinu a půl, ale tím, že jsem se do jedné brány úplně nevešla a vzala jsem ji hrudí, tak jsem si říkala, že mě to bude ve výsledku mrzet. Naštěstí to klaplo. Jsem hrozně ráda, že jsem se po olympiádě dokázala takhle vrátit,“ uvedla Galušková, která na hrách v Paříži nepostoupila do finále.

Krejčí získal kajakářské zlato po třech letech. Na druhé místo odsunul o 62 setin mistra světa z roku 2017 Víta Přindiše. „Mně se tady jezdí dobře. Je to jediný můj takový domácí závod, protože jsem z jižních Čech. Jsem rád, že se mi tu zase povedlo vyhrát v olympijském roce, když jel Jířa (Prskavec) na olympiádu,“ řekl světový šampion do 23 let z roku 2021, který letos v této věkové kategorii získal světové stříbro.