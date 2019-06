Vondroušová může patřit do nejužší tenisové špičky, říká bývalý elitní tenista Novák

PRAHA „Markéta hraje na poměry ženského tenisu neuvěřitelně pestře, a často mění rytmus hry. Její kraťasy jsou vyhlášené, umí na to navázat i dobře umístěným lobem. Celkově její rotace mají na ženský tenis výborné parametry,“ chválí Markétu Vondroušovou v rozhovoru pro Lidovky.cz tenisový trenér Jiří Novák.

Překvapila vás účast Markéty Vondroušové v semifinále French Open?

Velmi příjemně. Je to skvělý úspěch. Zároveň ale pevně doufám, že její spanilá cesta ještě nekončí.

Jiří Novák

Má šanci vyhrát celý turnaj?

Určitě šanci zvítězit má, moc bych jí to přál. Je to inteligentní hráčka, na nic si nehraje, ale nebude to mít jednoduché. Jsou to sice dva zápasy, zdá se to jako málo, ovšem za celý turnaj už se ta únava hromadí. Markéta to bude mít těžké, ale je to v jejich silách.

Odlišuje se svým herním stylem od ostatních tenistek?

Markéta hraje na poměry ženského tenisu neuvěřitelně pestře, a často mění rytmus hry, což hodně soupeřkám dělá problémy. Její kraťasy jsou vyhlášené, umí na to navázat i dobře umístěným lobem. Celkově její rotace mají na ženský tenis výborné parametry.

Existuje vůbec nějaká její slabina?

Nějaké drobnosti tam určitě jsou, vždyť je jí teprve devatenáct let (smích). To je ale její hlavní přednost. Má před sebou hrozně moc času se rozvíjet a pracovat na svých chybách.

Jak vidíte její budoucnost?

Už teď patří Markéta mezi širší tenisovou elitu. Pokud se jí vyhnou zranění a zůstane stejně pracovat, očekávám jí i v té nejužší špičce.

Na hřišti působí Vondroušová uvolněne, je taková i mimo kurt?

Je neustále usměvavá, furt vymýšlí nějaké srandičky. Často se snaží odlehčovat atmosféru.

Co by měla hrát proti Kontaové v semifinále?

Kontaová je především těžší soupeř než Martičová. Podle mě je ale o dost důležitější se připravit na svůj výkon. Markéta ma svůj unikátní styl hry, které by měla své souperče nutit, ne čekat na chyby Britky. Pokud se bude držet tohoto plánu, pak se můžeme dočkat i finálové účasti.