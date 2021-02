Vondroušová na Yarra Valley uspěla, Plíšková či Kvitová z generálky na Australian Open vypadly

Melbourne Pouze Markéta Vondroušová postoupila z českých tenistek do čtvrtfinále Yarra Valley Classic. Ve třetím kole přípravného turnaje okruhu WTA na grandslamové Australian Open, které začne v Melbourne v pondělí, vypadly Petra Kvitová, Karolína Plíšková i Marie Bouzková.

Osmá nasazená Vondroušová vydřela výhru 7:6, 6:7 a 6:4 nad Ruskou Verou Zvonarevovou. Český boj o semifinále překazila Nadia Podoroská z Argentiny, s kterou prohrála turnajová čtyřka Kvitová 7:5, 1:6 a 6:7. Třetí nasazená Plíšková podlehla Američance Danielle Collinsové dvakrát 6:7 a Bouzková prohrála se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie 0:6, 6:4 a 3:6.

Vondroušová potřebovala bez pěti minut tři hodiny, než Zvonarevovou udolala. V prvním setu nenechala šestatřicetiletou soupeřku za stavu 5:6 set dopodávat, tie-break rozhodla nástupem na 5:0 a získala ho poměrem 7:4. Ve druhém setu ale zkrácenou hru 4:7 ztratila. V rozhodující sadě měly obě hráčky problém si udržet servis, Vondroušová o něj přišla třikrát, ale Zvonarevové podání vzala čtyřikrát a postoupila.

Boj loňských semifinalistek Roland Garros Kvitové a Podoroské skončil až hodinu před australskou půlnocí. Kvitová po zisku první sady prohrála devět z deseti gamů a za stavu 1:3 si nechala promasírovat levou achilovku. Ve třetím setu už prohrávala 0:3, ale bojovala, srovnala a set rozhodl tie-break. Kvitová v něm neudržela vedení 5:2, dva mečboly ještě odvrátila, ale při třetím poslala míč z forhendu do autu.

Plíšková začala zápas ziskem podání soupeřky, ale sama o servis přišla na 4:4 a za stavu 4:5 odvrátila setbol. V tie-breaku první sady vedla 2:1, ale pak ztratila pět výměn. I druhý set dospěl do zkrácené hry a Američanka v ní byla znovu odvážnější.

Bouzková se poprvé v kariéře postavila proti aktuální světové jedničce a v prvním setu dostala za 32 minut „kanára“. Pak ale hru vyrovnala, vzala soupeřce servis na 3:2 a náskok udržela. Ve třetí sadě Češka srovnala z 1:3 na 3:3 a měla brejkbol, Australanka ale podání uhájila a zápas dovedla do vítězného konce.

„Byl to hodně slušný zápas,“ řekla Bartyová na kurtu. „Ona vrátí hodně returnů a donutí vás tvrdě si odpracovat každý servis. Snažila jsem se získat nějaké snadnější body, když to šlo, a jsem ráda, že jsem to v závěru zvládla,“ řekla.