Vsadit si dolar, že budeme před Američany, tak je z vás boháč, směje se trenér Ginzburg

Šanghaj (Od našeho zpravodaje) Jejich cesty se poprvé na turnaji rozdělily. A je z toho vskutku poutavá zpráva: čeští basketbalisté budou na mistrovství světa výše než vzývaný celek USA! „Zase to ukázalo hodně o našem týmu,“ líčil Tomáš Satoranský po vydřeném triumfu nad Polskem, po němž Češi skončí nejhůře šestí. „Došli jsme si pro vítězství – a nechali Ameriku za sebou. To hovoří za vše.“

Zatímco boháči z NBA se v Pekingu v sobotu utkají s Poláky o sedmou příčku, Česko vyzve od 14.00 Srbsko v souboji o pátou pozici. Jak báječně – a pořád tak trochu neuvěřitelně to zní…

„No, pokud byste si na tohle vsadili před turnajem, třeba i jeden dolar, byl by z vás dneska boháč. Úžasné. Ale nejen tohle,“ líčil s neskrývanou hrdostí reprezentační kouč Ronen Ginzburg. „Víte, my poslali domů Řecko, Turecko, Brazílii… Tohle dohromady? Uf! Všichni tihle jsou za námi, my máme jisté šesté místo – a kdo ví, možná získáme i páté.“



S potenciálním výnosem nepřeháněl, jenže se proč si to nepřiznat: taková sázka by před pár týdny působila jako tip vyloženě pro zábavu. Aby nováček skončil výše než obhájci zlata a velmoc, která basketbal definuje?

„Tomu bychom před šampionátem samozřejmě vůbec nevěřili,“ přiznával kapitán Pavel Pumprla. „Když se dostávalo do novin, jak bude vypadat americká sestava, všichni silní na ně brousili zuby. Ukázalo se, že Amerika nemůže vyhrávat v céčkové sestavě. Ale velikánů, kteří skončí pod námi, by se dalo vyjmenovat dost. To nikdo nečekal.“



Takových věcí se ostatně v Číně objevovalo více. I ve čtvrtečním utkání.

„Mám pocit, že tu byl plný stadion nestranných čínských fanoušků a oni evidentně mají rádi basketbal. Trochu jsme se obávali, že tu budeme hrát jen s kamerami, ale fanoušci nás překvapili. Bylo to úžasné,“ oceňoval Jaromír Bohačík, jakou atmosféru měl duel poražených čtvrtfinalistů, v němž Češi přetlačili Polsko 94:84.

Ginzburgovi svěřenci přitom neměli snadnou výchozí pozici. Málo času na přeskupení sil, do toho bolavá prohra s Austrálií znamenající konec medailových nadějí i snu o přímém postupu na olympiádu…



„Byli jsme zklamaní, ale zároveň jsme si uvědomovali, co jsme tady dokázali. Že nás ten zápas s Austrálií nesmí tolik vzít, že s tímhle systémem turnaje nemůžeme na něco takového ani pomyslet,“ líčí Satoranský. „Ano, hodně věcí bylo proti nám. Ale viděli jste, že Blake Schilb hrál opět se zraněným kotníkem. Obrovský respekt před ním. Ukázali jsme morál, který v tomhle týmu je.“



A mimochodem, v případě Schilba je česká pozice ve finálním pořadí opravdu zajímavá.

„Tohle je až nemyslitelné,“ říkal Vojtěch Hruban. „Bavili jsme se, že Blake tím pádem bude nejlepší rodilý Američan na celém turnaji, protože v první čtyřce nikdo naturalizovaný není. Tak to prostě je. Trocha štěstí. Kdo by to řekl!“

Patrně jen ten, kdo si ve sportu potrpí na opravdové senzace.