Vstříc světlu, nebo loučení? Serena Williamsová po 14 měsících vyhrála, zároveň naznačila konec kariéry

Vleklé zdravotní problémy někdejší královnu dál sužovaly a nutily vynechávat jeden turnaj za druhým. Letos v červnu si konečně vyzkoušela návrat na deblovém podniku v Eastbourne, načež ji však ve Wimbledonu v urputné bitvě zaskočila Harmony Tanová.

Teprve v pondělí, po dlouhých čtrnácti měsících, znovu končila zápas s rukama nad hlavou poté, co v Torontu zdolala 6:3, 6:4 Nurii Párrizasovou. „Jsem ráda, že jsem vyhrála. Už je to hodně dlouho, zapomněla jsem, jaké to je,“ těšila se Williamsová z vítězství nad 57. hráčkou světa.

Ač výsledek vypadá poměrně jednoznačně, vítězka 23 grandslamových titulů se španělskou soupeřkou na kurtu zápolila dvě hodiny. Při vedení 5:3 Serena podávala na vítězství v prvním setu, ale ve vyrovnaném gemu proměnila až čtvrtý setbol. Ve druhé sadě zase musela odvracet šest brejkbolů, z toho hned čtyři za nepříznivého stavu 3:4. Snažila se diktovat tempo, nicméně podání i pohyb ji občas zradily, což však dokázala vynahradit řadou skvělých obranných zákroků.

Vývoj k důležitějším věcem

Kvůli četným absencím zkraje léta dokonce vypadla ze světového žebříčku WTA a průběžně se spekulovalo, že ve 40 letech ukončí kariéru. Po Wimbledonu však odhodlaně uvedla směrem k US Open: „Určitě mám spoustu motivace se zlepšovat a hrát doma.“

A při úspěšném vstupu do torontského klání na otázku, co ji vedlo k tomu, aby s hraním pokračovala, odpověděla: „Myslím, že na konci tunelu je světlo. Nemůžu se dočkat, až se k němu dostanu.“ Také líčila, jak se v tréninku cítí čím dál lépe a nyní se snaží svou formu přenést do zápasu. „Jsem ten typ člověka, jemuž stačí jedna dvě věci a pak to klapne. Takže prostě čekám, až to klapne.“

Zároveň však nastínila myšlenky na blížící se konec kariéry. „Miluju hraní, je to úžasné, ale víte, nemůžu to dělat věčně,“ doplnila.

Vyvýjím se od tenisu

Aktuálnost svého loučení následně přiblížila v eseji zveřejněném včera magazínem Vogue. „Vyvíjím se směrem od tenisu k jiným věcem, které jsou pro mě důležité,“ napsala Williamsová, která má se svým manželem Alexisem Ohanianem, spoluzakladatelem internetové sociální sítě Reddit, dceru Olympii, jíž bude 1. září pět let.

V té době se v New Yorku už rozjede US Open, na němž by Serena mohla útočit na vyrovnání rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí. „Lhala bych, kdybych řekla, že ten rekord nechci. Samozřejmě že chci. Ale každý den na něj opravdu nemyslím,“ podotkla. „Možná jsem na něj myslela až moc, a to mi nepomohlo. Vidím to tak, že jsem měla mít přes třicet grandslamů.“

Bude tedy domácí spektákl tím posledním v kariéře fenomenální tenistky? „Nějaký slavnostní poslední okamžik na kurtu nehledám. Jsem hrozná v loučení, nejhorší na světě.“