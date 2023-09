Parádní přetahovaná na závěr Vuelty. Etapu má Groves, Kuss červený dres

Groves byl v posledním dějství největším favoritem, letos už vyhrál dvě etapy Vuelty, měl mu sedět rovinatý závěr a očekávaný hromadný dojezd. Ovšem že vyhraje takovýmto způsobem?

Na to by si ani nikdo nevsadil.

Groves se totiž neschovával v pelotonu, ale naskočil si do pětičlenného úniku, v němž figurovali i Remco Evenepoel z Quick-Stepu či Filippo Ganna z Ineosu.

Šlo o strhující přetahovanou. Chvíli měli uprchlíci náskok až třicet sekund, pak klesl na patnáct, načež zase narostl.

Se sekundami k dobu dorazili až na cílovou rovinku. Na té však začali taktizovat a peloton už byl u nich.

Tou dobou zaútočil Evenepoel a pokoušel se o čtvrté etapové vítězství. Jenže Groves byl hned za ním.

Australan si počínal skvěle takticky. Zprvu jel za Belgičanem a nechal ho, aby mu rozrážel vzduch. Zabral až tehdy, když Evenepoel začal odpadat a do cíle zbývalo zhruba dvě stě metrů.

Kaden Groves z Alpecinu si jede pro triumf v poslední etapě španělské Vuelty.

Groves rozkmital své silné nohy a získal pár metrů k dobru. Což mu už stačilo. Za ním se ještě hnal Ganna, jenže už neměl nárok. Třetí byl Nico Denz z Bory.

Groves si tak připsal šestnáctý profesionální triumf a třetí na letošní Vueltě. Navíc se stal prvním Australanem, který ve Španělsku získal zelený dres. V bodovací klasifikaci měl 79bodový náskok na druhého Evenepoela.

Oslavy Jumbo-Visma

Až na strhující závěr na okruzích v centru Madridu o tak dramatickou etapu nešlo. Prvních padesát kilometrů? Ty byly vyloženě odpočinkové, nesly se v duchu velké slávy.

Cyklisté se – jako tomu v posledních dnech závodů Grand Tour bývá – rozjeli vlažným tempem, bavili se mezi sebou a rozebírali, co všechno zažili.

Ti nejúspěšnější pak oslavovali. Držitelé trikotů nejprve vyjeli před peloton, chytili se za ramena a pózovali pro fotografy.

Tým Jumbo-Visma během poslední etapy španělské Vuelty.

Pak se před hlavní pole posunula sestava Jumbo-Visma, která nejprve vytáhla transparent na počest kolegy Nathana van Hoydoncka, který měl nedávno nehodu v automobilu, posléze ale i ona přeci jen spustila oslavy.

A měla proč.

Nizozemská stáj si letošní Vueltu zcela podmanila. Zejména v horách vládla a v mnohých etapách si soupeři vyloženě hrála.

S pěti dílčími triumfy se stala nejúspěšnější stájí letošního ročníku, vyhrála týmovou klasifikaci a v celkovém pořadí kompletně obsadila pódium. Za prvním Kussem byl o sedmnáct sekund Jonas Vingegaard a o 1:08 minuty Primož Roglič.

Obdivuhodný počin.

Jumbo se na Vueltě zároveň zapsalo do historie cyklistiky. Ještě žádný tým v jedné sezoně nevyhrál všechny tři Grand Tour. Tedy až doteď. Roglič opanoval italské Giro, Vingegaard Tour de France a Kuss nyní slaví na Vueltě.

VÍTĚZOVÉ GRAND TOUR. Jonas Vingegaard ve žlutém dresu z Tour, Sepp Kuss v červeném z Vuelty a Primož Roglič v růžovém z Gira.

Pro devětadvacetiletého Američana se jedná o životní triumf. Dlouhá léta si plnil roli superdomestika do hor, s kterou byl i podle svých slov spokojený.

„A ani na Vueltu jsem nejel s tím, že ji vyhraju,“ říká Kuss, který je prvním zámořským vítězem Vuelty od Chrise Hornera, kterému se to podařilo v roce 2013.

Jenže se stalo. Kuss ze začátku Vuelty nic neztrácel, naopak po triumfu v šesté etapě získal sekundy k dobru a o den později oblékl červený dres. Ani tehdy ale ještě nevěřil.

„Že do toho půjdu jsem si řekl až po desáté etapě (časovce) a třinácté na Tourmalet. Od té doby jsem se cítil skvěle, každý den jsem si zvyšoval sebevědomí a říkal jsem, že by mi to mohlo vyjít,“ líčí.

Což se mu splnilo. „Pořád nenacházím slova. Prostě neuvěřitelné. A teď to pořádně oslavíme,“ těší se Američan.

Bojovný Evenepoel

Za trojicí Jumbo-Visma následovali v celkové klasifikaci domácí závodníci Juan Ayuso z UAE (+3:44), jenž se stal zároveň držitelem bílého dresu, Mikel Landa z Bahrainu (+4:03) a Enric Mas z Movistaru (+4:14).

Další jezdci na celkové pořadí už měli manko podstatně výraznější. Sedmý Aleksander Vlasov z Bory zaostal za Kussem o 8:19 minuty.

Že se v popředí celkové klasifikace objeví i jeho jméno, doufal také Remco Evenepoel z Quick-Stepu, obhájce loňského titulu.

Třiadvacetiletý Belgičan však vyhořel ve třinácté etapě na Tourmalet, v níž nabral více než sedmadvacetiminutové manko. Od té doby se soustředil na etapy a boj o puntíkatý dres.

A v těchto úkolech si vedl podstatně lépe.

Evenepoel si od výpadku šestkrát skočil do úniku, v nichž pilně sbíral body a nakonec zcela jasně opanoval vrchařský žebříček, druhý Vingegaard měl na něj 84bodové manko.

Dařilo se mu i v etapách, po triumfu ve třetím dějství přidal další prvenství ve čtrnáctém a osmnáctém a i on tak patřil mezi nejvýraznější postavy letošního ročníku.

