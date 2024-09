ONLINE: Poslední příležitost na Vueltě pro sprintery. Zazáří znovu Bittner?

„Tohle je poslední jasná příležitost pro sprintery v tomto ročníku. Dvě stoupání druhé kategorie v první půlce dne nahrávají úniku, ten ale musí mít pod kontrolou sprinterské týmy, aby mohly dovézt své lídry k vítězství v Santanderu,“ prohlásil o sedmnácté etapě ředitel závodu Fernando Escartín.

Ve dvou větách shrnul vše, co potřebují závodníci o středeční výzvě vědět.

ONLINE: Sedmnáctá etapa španělské Vuelty Sledujeme v podrobné online reportáži.

Startem v městečku Arnuero se znovu připomene úvod celého závodu před třemi týdny v Lisabonu. Jezdci se totiž seřadí u památníku renesančního architekta Juana de Castilla. Místní rodák své nejslavnější stavby totiž postavil právě v portugalské metropoli a dnes je považován za největšího portugalského architekta v dějinách.

Z Arnuera je to do Santanderu po pobřeží jen čtyřicet kilometrů, středeční trasa jich má ale o sto víc. Závodníci se musí vypravit do vnitrozemí, aby dostali do nohou potřebnou vzdálenost a také aby se dostali ke dvěma stoupáním etapy.

Alto de la Estranguada má mírný úvod, ale drsné dva závěrečné kilometry. Sklon v nich neklesne pod 14 %!

Profil sedmnácté etapy Vuelty

Hned po sjezdu následuje další výšlap, tentokrát na o něco přívětivější Alto del Caracol. Zatímco Estranguadu pozná cyklistický peloton vůbec poprvé, Caracol je v itineráři Vuelty už posedmé. Jeho vrchol je téměř přesně v polovině středeční trasy. Po něm následuje v podstatě už pouze sjezd a rovina. Sprinteři tak mají dost času se z kopcovitého dvojboje v první půli dne oklepat.

Sprinterská prémie ve městě Arce uvidí předkrm toho, co se nejspíš odehraje ve velkém 24 kilometrů poté na cílové rovince v Santanderu. Samozřejmě za předpokladu, že sprinterské týmy pohlídají únik a sprinteři dokážou přejet vrchařské prémie bez větší ztráty.

Dá se ale předpokládat, že si středeční příležitost nenechají ujít a udělají pro úspěch vše. A znovu můžeme vidět v boji o vítězství i české jezdce. Vítěz páté etapy Bittner i dvakrát druhý Vacek o středě už dřív mluvili jako o své vytipované šanci.

„Na dojezd do Santanderu jsem trochu koukal o volném dni. Samozřejmě uvidíme, jaký bude v reálu, ale čekám, že si na mě už budou všichni dávat větší pozor a bude to pro mě těžší,“ psal ve svém Zápisníku z Vuelty Bittner.

„Pokud dojde na závěrečný sprint, pokusím se zaspurtovat,“ sliboval zase Vacek.

Santander je jedno z nejtradičnějších cílových měst Vuelty. V roce 1997 tu dokázal hromadný dojezd ovládnout i Ján Svorada. Přibude k jeho jménu po středě další česká vlajka?

Sledujte v podrobné reportáži.