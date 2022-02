VAVRDA: Únik vulgárního výlevu slovenského komentátora? Ubohé veřejné praní špinavého prádla

V minutové pasáži květnatou slovenštinou sjel během opakovaně přerušovaného nedělního olympijského sjezdu mužů svého produkčního v bratislavském studiu slovenské veřejnoprávní RTVS.

Obyčejné lidi video nejspíše hlavně pobavilo, ostatně na Youtube jej zhlédlo za prvních 24 hodin na milion uživatelů. Jenže onen emocionální výlev pětačtyřicetiletého Merčiaka k smíchu vůbec není. Jde o souběh několika hrubých profesionálních chyb.

Jen těžko si lze představit, že by něco podobného předvedl při prvním problému, kdy mluvil dle svých slov do prázdna, protože už nebyl v éteru, ale on to nevěděl.

Jestliže pro jeho výbuch může mít člověk, který někdy v komentátorské buňce seděl, pochopení, pro fakt, že se nahrávka interní komunikace mimo oficiální záznam dostala na veřejnost, lze pochopení hledat těžko.

Merčiakova zvuková linka v přímém přenosu byla vypnutá. Pro komunikaci s produkcí pak musel mít stlačené pro to určené tlačítko. Nikdo mimo studio jej nemohl slyšet. A ani nahrávat.

Marcel Merčiak z RTVS.

Nabízí se myšlenka, že seřvaný člen produkce se zveřejněním záznamu chtěl Merčiakovi pomstít. Pokud to tak je, zaslouží si za to tvrdý trest (vyhazov), nakolik byl výlev komentátora přes čáru.

Nepsané sportovní pravidlo říká, že co zazní v kabině, v ní i zůstane. A členové produkce olympijského přenosu jej – stejně jako pořekadlo o praní špinavého prádla na veřejnosti – jistě dobře znají...