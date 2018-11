ŽIVĚ: Strýcová - Keninová 6:7; 3:1. Americká tenistka snižuje

PRAHA České tenistky bojují o zisk titulu z dalšího Fed Cupu. Jako první se na kurt za Českou republiku postavila ostřílená rutinérka Barbora Strýcová, proti níž nastoupila nadějná Američanka Keninová. Sledujte utkání v online přenosu na webu Lidovky.cz

Pro veteránku Barboru Strýcovou jde o poslední ročník Fed Cupu, protože už na čtvrtečním banketu oznámila, že se s reprezentací definitivně rozloučí. Prioritou pro ni budou zejména klasické turnaje, v současné době se nachází v žebříčku WTA na 33. příčce.

Strýcová hraje s Američankou Sofii Keninovou, nacházející se o dvaadvacet míst pod ní. Střetávají se dvě generace, dvaatřicetiletou českou hecířku vyzvala devatenáctiletá Keninová, která se narodila v Moskvě, ale reprezentuje Spojené státy.



It's a topsy-turvy encounter in the opening rubber in Prague as both players exchange breaks before Barbora Strycova moves 4-3 up against Sofia Kenin ⚖#FedCupFinal  pic.twitter.com/uGcd921LDn