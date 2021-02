Vychoval Jágra a brojil proti Berbrovi. Otakar Černý se nesmazatelně zapsal do sportovní historie

Praha Česká sportovní žurnalistika přišla o jedno z největších jmen. Otakar Černý působil v redakci České televize od roku 1969, až na čtyřletou pauzu takřka nepřetržitě do roku 2013, kdy odešel do důchodu. Dál ovšem zůstal emeritním šéfem sportovní sekce a tradičně připíjel na Silvestrovském derby. Žádný další přípitek už ovšem nepronese, zemřel v úterý ve věku 77 let.

Do mysli diváků se zapsal nesmazatelným způsobem. Zaujaly zejména jeho strohé, ale jasné otázky. „2:2. Co vy na to?“ Ač to někomu mohlo přijít úsměvné, právě v nich se z jisté stránky značila Černého zásadovost. V redakci České televize totiž pracoval i za komunistického režimu a vzhledem k tomu, že odmítl vstoupit do strany, dostal v televizi jen velmi malý prostor.



Jeho kariéra ale byla pestrá. Byl to právě on, kdo v roli vedoucího žákovské kategorie kladenského hokeje koučoval tehdy Jaromíra Jágra. Do paměti sportovních fanoušků se zapsal i svou válkou proti Romanu Berbrovi.

Černý se stal pravidelným kritikem nejen jeho, ale také jeho manželky Dagmar Damkové. I to bylo jedním z důvodů, proč pak žurnalistu fotbalový šíbr na plzeňském stadionu fyzicky i slovně napadl. „Měl na sobě dlouhý kožený kabát. Chytil mě za pravou paži a cloumal se mnou. Řekl mi: Ty ču…, už sem nejezdi, nebo ti dáme na držku. Za mě i za Dášu. Já mu na to neřekl ani slovo,“ prozradil před čtyřmi lety v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Dalším výsledkem jeho tvrdé práce je kanál ČT Sport, který právě on před patnácti lety pomohl vybudovat. „To je moje dítě. V září 2005 nám to zadali a my jsme to ve čtyřech lidech do olympiády v Turíně připravili, za šest měsíců,“ vzpomínal před odchodem do důchodu v rozhovoru pro MF DNES.

Nevěnoval se ovšem pouze sportu, do paměti se zapsal také svými porevolučními politickými pořady Debata a Co týden dal, kde rovněž proslul zejména hláškou „A co na to občan?“. Později měl také pořad Na slovíčko.

„Ota Černý mě jako mladého politologa (a zpočátku jediného) začal v 90. letech zvát do nedělních diskusních pořadů s politiky. Jsem mu za to vděčný, politologii tehdy skoro nikdo neznal, byl to nový prvek ve veřejné diskusi. Ota Černý měl schopnost objevovat a prosazovat nové věci,“ zavzpomínal na něj také poslanec Petr Fiala z ODS.

„Muž, který rád posouval hranice, nic neměl za nemožné a pomohl objevit mnoho věcí,“ napsal o svém bývalém kolegovi současný šéfkomentátor České televize Robert Záruba.