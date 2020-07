Vyčleněné dopravní prostředky a řada opatření.Tenisty bude na Australian Open čekat vstupní karanténa

Melbourne Pořadatelé tenisového Australian Open plánují příští ročník úvodního grandslamového turnaje sezony s řadou opatření kvůli koronaviru. Tenisty by měla po vstupní karanténě čekat omezení mimo jiné co se týče ubytování i dopravy na kurty, do hlediště Melbourne Parku bude mít přístup méně diváků. Další inspiraci chtějí pořadatelé čerpat ze zkušeností organizátorů US Open a odloženého French Open.

Podle šéfa australského tenisu Craiga Tileyho budou muset zahraniční hráči po příletu do země projít karanténou a po testech na koronavirus se ubytovat v některém z prověřených hotelů. K cestám na kurty budou muset využívat jen vyčleněné dopravní prostředky a v areálu dodržovat řadu hygienických a bezpečnostních opatření. Hlediště budou mít omezenou kapacitu zhruba na polovinu, aby bylo možné dodržovat pravidla o odstupu. Diváci ze zámoří se zřejmě kvůli cestovním omezením na kurty nedostanou vůbec. Australian Open se letos stihlo odehrát ještě před tím, než světové dění včetně sportu v březnu paralyzovala pandemie koronaviru. Mužský titul získal Novak Djokovič, ženám kralovala Sofia Keninová. Wimbledon byl letos kvůli opatřením proti šíření covidu-19 zrušen, French Open pořadatelé přeložili na přelom září a října, US Open se má hrát od 31. srpna.