Výhra na Slovácku nám pomůže v boji o titul, vždycky jsem byl dobrý hlavičkář, říká spasitel Slavie Lingr

Uherské Hradiště Dal teprve druhý ligový gól sezony. „Ale byl důležitý, přinesl hodně cenné vítězství,“ prohlásil slávistický ofenzivní fotbalista Ondřej Lingr po nedělním triumfu (3:2) v 21. kole Fortuna ligy na Slovácku.

Když se dvaadvacetiletý záložník za Slavii trefí, stojí to za to.

Na podzim dal nádherný gól v Evropské lize v Nice, kde Slavia vyhrála 3:1 a udělala zásadní krok k postupu ze skupiny.Devět dní na to skóroval rovněž ze střední vzdálenosti v derby na Spartě (3:0). A v neděli rozhodl ligový šlágr na Slovácku, které v poločase vedlo 2:1.

Ze strany Slavie to nebylo ono, na hráčích se podepsal náročný program. K zápasu na Slovácku nastoupila třetí den po vítězství ve vyřazovací fázi Evropské ligy v Leicesteru.

„Byl to pro nás hodně těžký zápas. Slovácko je mužstvo, které má momentálně asi nejlepší formu v lize. I proto jsem strašně rád, že jsem týmu pomohl k vítězství,“ říkal Lingr v rozhovoru pro O 2 TV Sport.



„Výkon asi nebyl optimální, ale tří bodů si hodně ceníme.“

Lingr šel na hřiště po hodině hry místo útočníka Kuchty, kterému se nedařilo. S ním šli na hřiště další čerství hráči - obránci Masopust s Kačarabou.

„Měli jsme to rozhýbat, což se podařilo. Dali jsme gól ze standardky, pak jsme to otočili. To byl náš úkol. Otočit, rozhodnout,“ líčil Lingr v televizním rozhovoru.

Na 2:2 vyrovnal v 72. minutě Stanciu parádní střelou z přímého kopu. Lingrův moment přišel v 81. minutě, kdy si na malém vápně naskočil na centr kapitána Bořila z levé strany.



Nikdo ho v tu chvíli nebránil, byť domácích hráčů bylo ve vápně dost. Hlavou trknul do míče, který letěl mimo dosah brankáře Nemravy. Stoper Kadlec k Lingrovi přistoupil hodně pozdě.

„Nepřekvapilo mě, že jsem dal gól hlavou. Vždycky jsem byl dobrý hlavičkář, i když jsem menší. Piluju to na tréninku,“ podotkl Lingr.

S radostným řevem se rozběhl směrem k tribuně, v euforii si svlékl černý dres, za což následně dostal žlutou kartu.

V poslední době je spíš náhradníkem, v základní sestavě v lize byl jen šestkrát z 21 kol.

„Na začátku jara mě zbrzdil covid. Samozřejmě se do sestavy těžko dostáváte, když se vyhrává, ale naprosto to chápu. Jsem připravený na každý zápas, poctivě trénuji. Gól mi určitě dodá sebevědomí a sílu do zbytku sezony.“

Slavia díky vydřenému, vyválčenému vítězství nad třetím týmem tabulky zvýšila náskok na jedenáct bodů na druhou Spartu, která je v karanténě a o víkendu proti Příbrami nehrála.

„Strašně důležitá výhra,“ oddechl si Lingr.



„V předchozích zápasech venku jsme dvakrát remizovali, výkony nebyly dobré. Tří bodů ze Slovácka si ceníme. Pomůžou nám v boji o titul,“ zdůraznil.