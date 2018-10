Siniaková pomohla Kvitové na Turnaj mistryň, Karolína Plíšková vypadla

PEKING/PRAHA Česká tenistka Kateřina Siniaková porazila na turnaji v Pekingu ve 3. kole Nizozemku Kiki Bertensovou 6:4, 6:3 a pomohla Petře Kvitové k postupu na Turnaj mistryň. Dvojnásobná wimbledonská vítězka si zahraje na finále sezony WTA Tour po dvouleté pauze a celkově pošesté v kariéře. Do čtvrtfinále v Pekingu nepostoupila Karolína Plíšková, jež prohrála 4:6, 4:6 s domácí Číňankou Wang Čchiang.

Siniaková vítězstvím nad světovou jedenáctkou Bertensovou potvrdila výbornou aktuální formu, vyhrála desátý z jedenácti zápasů a v Pekingu v pěti duelech včetně kvalifikace ještě neztratila set. Díky postupu do čtvrtfinále má mladá česká tenistka jistotu, že překoná své nejlepší umístění v žebříčku, jímž byla dosud 36. pozice.

Vyřazením favorizované Nizozemky pomohla dvaadvacetiletá rodačka z Hradce Králové vedle Kvitové také další fedcupové spoluhráčce Plíškové, jež s Bertensovou bojuje o jedno z míst na Turnaji mistryň. Pátá nasazená Plíšková si mohla vybudovat náskok na osmé pozici žebříčku sezony a případně si už v Pekingu zajistit účast, vypadla však stejně jako Bertensová ve 3. kole.

Plíšková opět po týdnu nestačila na Číňanku Wang Čchiang, která ji vyřadila už na předchozím turnaji ve Wu-chanu. Světová sedmička měla po prohraném prvním setu 4:6 dobrou šanci srovnat skóre, v druhé sadě vedla 4:1, ale domácí hráčka pěti gamy za sebou výsledek otočila a proměnila první mečbol. Plíšková tak zůstala na posledním místě zajišťujícím účast v Singapuru s minimálním náskokem před Bertensovou.

Siniaková porazila Bertensovou v prvním vzájemném duelu v kariéře po sebevědomém výkonu. Na cestě za vítězstvím ji v závěru druhého setu nezastavila ani pauza, během níž ji fyzioterapeutka ošetřovala několik minut přímo na kurtu. Bertensová předvedla devět dvojchyb a zápas zakončila forhendovým volejem do sítě.

Ve čtvrtfinále se Siniaková střetne s turnajovou dvojkou Caroline Wozniackou. Dánka dnešním vítězstvím 7:5, 6:4 nad Anett Kontaveitovou z Estonska několik hodin po Kvitové potvrdila očekávaný postup na Turnaj mistryň. Loňská šampionka je po Simoně Halepové, Angelique Kerberové, Naomi Ósakaové a Kvitové pátou jistou účastnicí singapurského turnaje.

Kvitová na finále sezony WTA Tour hrála nepřetržitěv letech 2011-2015 a při své premiérové účasti turnaj v tehdejším dějišti Istanbulu ovládla. Před třemi lety už v Singapuru hrála finále.

„Je to pro mě velká čest, že jsem se opět kvalifikovala na finále WTA. Je to poprvé od doby, co jsem se vrátila k tenisu, takže to pro mě hodně znamená a byl to vždy jeden z mých hlavních cílů sezony,“ připomněla Kvitová vážný úraz ruky po přepadení ze závěru roku 2016, který ji málem připravil o kariéru. „Těším se, až se zase do Singapuru podívám, zvlášť když se tam turnaj hraje naposledy,“ dodala s narážkou na fakt, že od příštího roku se bude Turnaj mistryň hrát v čínském Šen-čenu s rekordní dotací 14 milionů dolarů.

Aktuální česká žebříčková jednička letos vyhrála turnaje v Petrohradu, Dauhá, Praze, Madridu a Birminghamu a s pěti tituly je v této sezoně nejúspěšnější tenistkou na okruhu. Na grandslamech se Kvitové tolik nedařilo a poprvé v kariéře se ani na jednom nedostala alespoň do osmifinále. V Austrálii a na oblíbené wimbledonské trávě dokonce vypadla už v 1. kole.