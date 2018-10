Vyhrožují si, nenávidí se. Zůstane šampionem UFC Nurmagomedov, nebo se vrátí McGregor na trůn?

ANDRÉ REINDERS (bývalý zápasník, nyní trenér, spolukomentátor): „Je to asi nejočekávanější comeback, jestli to tak lze nazvat. Conor umí na své zápasy skvěle navnadit a nechal na sebe dlouho čekat. Takže všichni jsou zvědavi, co předvede. Pro mě je favoritem. Chabib je pro něj stylem poměrně dobrý soupeř. Je to skvělý zápasník, který drží rekord v počtu strhů za jeden zápas (21), ale většina z nich jde z klinče. Na Conora ale spíše platí zápasníci volnostylaři, kteří útočí a hází za nohy, jako například Mendes. Conor si umí skvěle kontrolovat vzdálenost přední rukou a Chabib se k němu bude dostávat hodně těžko. Hodit dokáže Conora také ten, kdo jej přeboxuje, ale to se od Chabiba nedá moc očekávat. Takže za mě vítěz Conor do poloviny třetího z pěti vypsaných kol.“



ONDŘEJ NOVOTNÝ (expert na MMA, komentátor, promotér Oktagon MMA): „Na ten zápas se těším moc. Tak jako všichni. Myslím, že to bude vyrovnaný zápas, zápas, který všichni chceme už dlouho. Poněkud překvapivě je u sázkařů favoritem Chabib, pro mě to ale je Conor. Myslím, že je stabilnější, co se týče práce s vahou, ale hlavně si myslím, že zatímco on může dlouho přežívat a klidně přežít styl soupeře, opačně to tak neplatí. Jeden Conorův přesný úder může rozhodnout. A myslím, že ten úder přijde. Je to zábavný duel také pro to, že všichni si myslíme, že o nich víme vše. Všichni si myslíme, že Chabib je mistrem v přenesení zápasu na zem a v následné kontrole. O Conorovi nemusíme pochybovat, že je jeden z nejlepších, ne-li nejlepší boxer v celé MMA. Karty jsou zdánlivě jasně rozdány a bude záležet na tom, kdo vytáhne nějakého žolíka. Každopádně, Conor je rozhodně nejtěžším Chabibovým soupeřem. To už víme nyní. Zda to bude platit i naopak, to se dozvíme až v zápase. Stylem je ale dle mého jednodušší skládačkou, než jaké už musel čelit a jakou dokázal vyřešit.

JAN VOBORNÍK (elitní český sudí MMA, který rozhoduje i zápasy prestižní M-1 Global): „Těším se moc, protože každý zápas Conora je nejen svátkem jako takovým, ale zároveň taky doslova a do písmene obrovskou reklamní kampaní MMA. A pohyb směr mainstream je přesně to, co potřebujeme. Vítězství bych přál Chabibovi, protože jsem měl tu čest se s ním několikrát potkat osobně, znám i jeho tátu a ‚malého‘ bráchu Omara, kterého jsem několikrát rozhodoval (dřív nebo později o něm svět bude hodně mluvit). Mám k nim podstatně blíže, ale lehkým favoritem je pro mě Conor. Ten má skvělý postoj, otázka je, co s ním udělá ta dvouletá pauza. A pochopitelně je slabší na zemi, kde vládne naopak Chabib, který vyniká i skvělým wrestlingem. Naopak je slabší v postoji. Doufám, že to pro Conora bude nejtěžší zápas kariéry, protože pak by to byl parádní souboj. Zároveň by bylo nespravedlivé zmínit skutečnost, že právě Conor má zásluhu na to, že mi dnes z pozice redaktora LN píšeš a ptáš se na otázky kolem tohoto souboje. Takže z tohoto úhlu pohledu si vlastně i Conor vítězství zaslouží.“