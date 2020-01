Výkony i výsledky kluků na Euru jsou malou házenkářskou senzací, která je nedoceněná, říká Jícha

VÍDEŇ Čeští házenkáři startují na velké akci podruhé od konce kariéry dlouholeté opory Filipa Jíchy a stejně jako předloni se jim také letos na Euru i bez někdejšího lídra povedlo postoupit ze základní skupiny.

Bývalý kapitán je z výkonů týmu nadšený a účast ve čtvrtfinálové skupině považuje za nedoceněnou senzaci.

Jícha dorazil do Vídně na šampionát po základní skupině a sleduje i svěřence z Kielu, s nímž zatím prožívá skvělou úvodní sezonu v roli hlavního trenéra.

„Šampionát nabízí plno překvapení, ať už negativních či pozitivních. Negativní jsou samozřejmě vyřazení dvou favoritů Dánska a Francie už ve skupině a obrovské pozitivní překvapení jsou výkony českého týmu,“ řekl Jícha novinářům ve Vídni.

„To, že tady máme vůbec možnost spolu hovořit v této fázi (čtvrtfinálová skupina), je taková malá házenkářská senzace, která je podle mého názoru nedoceněná,“

Reprezentanti do další fáze Eura prošli z druhého místa v základní skupině, v níž prohráli s Rakouskem a pak porazili Severní Makedonii a Ukrajinu.

„Když se podíváme na to, s kým hrajeme, tak ne že jsem to nečekal já, ale nemohl to čekat nikdo. Objektivně pro ten tým by byl jakýkoliv bod ve skupině senzační a ten tým postoupil,“ uvedl Jícha, který ukončil kariéru na podzim 2017 kvůli zdravotním problémům.

Po předloňském šestém místu na Euru v Chorvatsku řada fanoušků letošní postup očekávala.

„To je samozřejmě taková česká mentalita, čecháčkovství. Já to vidím spíš objektivně, jak mi to můj rozum káže, a proto jsem obrovsky pyšný na kluky, kteří to dokázali zvládnout. Nedokážu víceméně slovy popsat to, co jsem viděl. Obrovská vůle,“ ocenil Jícha.

Václav Vraný a Filip Jícha (vpravo) sledují zápas českých házenkářů.

Těší ho, jak si vedou jeho nástupci v reprezentaci na pozici spojky.



„Myslím, že moji nástupci jsou lepší, než jsem já byl. Moc jim fandím a hrozně se mi líbí, jakým způsobem tým vedou.“

„Možná nemáme v týmu takovou hvězdu nějakého světového kalibru, ale vše tvoříme týmovou funkčností, soudržností a jsme a vždy budeme nepříjemní pro jakéhokoliv soupeře,“ prohlásil sedmatřicetiletý kouč Kielu.

Ve Vídni zůstane do neděle. Po vyřazení Dánska s Francií tipuje, že do finále 26. ledna postoupí Španělsko a Norsko.

„Víceméně jsem přijel pracovně, ne úplně jako divák. Jsem tady s delegací z Kielu a budeme pozorovat hráče, budeme si i sdílet naše kontakty a myšlenky,“ přiblížil.

Loni se z asistenta stal hlavním trenérem Kielu a probíhající sezonu si zatím nemůže vynachválit.

„Kdyby mi někdo před jejím začátkem řekl, že tým, který čtyři roky nevyhrál bundesligu, tři roky nebyl první v tabulce, teď bude na prvním místě, bude první i v Lize mistrů a postoupí do Final Four v poháru...“

Filip Jícha se podivuje verdiktu sudích.

„To je samozřejmě bilance, která je pro nás ze sportovního hlediska neuvěřitelná,“ uvedl Jícha.



„Je to krásný momentální pohled, ale moje vize rozhodně nebyla zaměřena na polovinu sezony. Jsme v polovině práce a je třeba to dotáhnout.“

„Pokud se nepoučíme ze čtyř utkání, která jsme v bundeslize prohráli, mistry se nestaneme. V tom je třeba udělat velikánský posun dopředu,“ dodal.

Na Euru měl z Kielu deset svěřenců. „Dva už vypadli, dva Dánové, u kterých bych to nikdy nečekal. Jinak jsou všichni dál,“ řekl Jícha, jenž vede i zatím nejlepšího střelce turnaje Rakušana Nikolu Bilyka.

„Nepřekvapuje mě to, jelikož ho vidím každý den na tréninku. Má obrovský potenciál být opravdu jedním z nejlepších házenkářů na světě,“ dodal.

V Kielu Jícha trénuje i českou defenzivní oporu Pavla Horáka.

„Svou kvalitou jednak hráče, jednak osobnosti je obrovsky důležitý. Do týmu přenáší i pracovitost, kterou má. Navíc je člověk, který má pořád pozitivní náladu. Svou roli u nás plní absolutně báječně,“ chválil Jícha.

Na předchozím Euru v Rakousku před 10 lety, kdy český tým skončil osmý, byl nejlepším střelcem turnaje a nejužitečnějším hráčem.



„Samozřejmě to byl turnaj, kde jsem měl nejlepší formu, co jsem kdy měl. Ten rok byl pro mě absolutně famózní. Byl to rok, kdy jsem extrémně dominoval evropské házené jako Čech, což samozřejmě nebylo typické. Proto ty vzpomínky na Euro v Rakousku jsou pozitivní,“ řekl.

Nostalgii ale ve Vídni necítí. „Jako trenér se ke své hráčské kariéře už nevracím, uzavřel jsem ji,“ dodal.