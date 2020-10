Vyrovnáním rekordu Hamilton nekončí. Jako kluk jsem za Schumachera závodil na počítači, přiznává Brit

Praha Psal se rok 2006 a jezdila se trochu jiná formule 1 než dnes. Pod kapotou burácel 2,4litrový osmiválec, fanoušci si opakovali jihoamerická jména jako Rubens Barrichello nebo Juan Pablo Montoya a týmem, který všichni toužili porazit, bylo italské Ferrari, dnes ztrápené u dna výsledkové listiny.

Největší hvězdou říjnové Velké ceny Číny byl samozřejmě úřadující šampion Michael Schumacher. Už tehdy věděl, že Renault postavil rychlejší auto, než má Ferrari, už tehdy tušil, že další titul mu není souzen.



Na šanghajském okruhu však ještě jednou zazářil, z šestého místa na startu přidal ke skvělé strategii bezchybnou jízdu, předčil i vítěze kvalifikace Fernanda Alonsa a naposledy vystoupil na nejvyšší stupínek.

„Budoucností F1 je Alonso, který je dnes už rychlejší. A lepší jsou i Räikkönen nebo Massa. Proto musí Schumacher používat nefér zbraně,“ podával si šampiona britský tisk poté, co zablokoval v tom roce na konci kvalifikace monacké Velké ceny autem trať, aby ho nikdo nemohl překonat. Už tehdy se o něm běžně psalo, že nestačí. Že s věkem zpomalil. A zjevně bylo stejného názoru i vedení Ferrari, když podepsalo smlouvu s Räikkönenem a svou legendu poslalo pro sezonu 2007 do předčasného důchodu.



Jaký to rozdíl.

Zatímco „Schumi“ získal 91. triumf na sklonku kariéry, Lewis Hamilton ho oslavil v neděli při Velké ceně Eifelu na vrcholu sil. Nic neztratil na rychlosti ani na touze vyhrávat. O jeho zápalu a bojovnosti netřeba pochybovat, i letos několikrát dokázal, že pro výhru udělá vše. O jeho schopnostech na dráze nikdo nepochybuje a s výjimkou Maxe Verstappena stále nemá rivala sobě rovného.

Pětatřicetiletý závodník ze Stevenage může přidat další výhry i další tituly. Technické předpisy formule 1 se pro příští sezonu nemění a Mercedes by měl opět mít nejsilnější monopost. Letos dorovná Schumachera v počtu titulů, příští rok může brát rekordní osmý. Předpoklad, který není ani trochu nereálný.

Momentálně neporazitelný?

„Jeho pozice v týmu je neotřesitelná, je spokojený i v osobním životě a na trati je podle mě ještě lepší než dřív, přestal dělat chyby. Za normálních okolností je téměř nemožné, aby ho někdo porazil,“ myslí si jiný mistr světa, legendární Alain Prost.

Souhlasí s ním i další mistr světa a bývalý Hamiltonův týmový kolega Jenson Button: „Mercedes má stejnou výkonnostní převahu, jako měl McLaren v dobách Senny a Prosta. Jenže Lewis nemá Prosta, takže všechny tituly bere on.“

Ať už vám sedí jako člověk, ať už se vám líbí jeho aktivity mimo závodní dráhu, nebo ne, jedno mu upřít nemůžete. Jako závodní jezdec si musí získat každého.

A v tom je další odlišnost od německé legendy. Němcova cesta za vítězstvími nebyla často přímá, taktizoval, hledal cesty k výhře i mimo dráhu, v boxech nebo za jednacím stolem. Možná své názory na svět nikde neprezentoval, ale jeho styl závodění nemusel být a nebyl každému po chuti.

Lewis Hamilton je jiný případ – nesnaží se zajistit si již před závodem, aby nemohl být poražen. Je to závodník v pravém slova smyslu, skutečný dědic odkazu Clarka nebo Senny. „Věřte mi, byl jsem s ním v jednom týmu. On nehraje žádné hry, nikdy nedělá křivárny, prostě chce jen být nejrychlejší,“ potvrzuje Button.

Přímočarý britský stroj na výhry

Možná proto Brit po závodě přiznal, že na vyrovnání Schumacherova rekordu při průjezdu cílem ani nepomyslel. Historickými tabulkami se nezabývá, jde výhru za výhrou, titul za titulem a vyhlíží nové výzvy. Možná až chvíli po závodě mu došlo, že se stává nejúspěšnějším závodním jezdcem F1, legendou motorsportu.

„Nevím, co říct. Je to obrovská čest,“ rozplýval se při pohledu na Schumacherovu červenou přilbu, kterou mu na Nürburgringu předal jeho syn Mick.

„Jako kluk jsem za Michaela Schumachera závodil na počítači. A když jsem viděl jeho dominanci, nikdy by mě nenapadlo, že se jen přiblížím jeho rekordům.“

A on se nejen přiblížil, ale dokonce je překonává. Proč? Proč on po třicítce dál září, zatímco Schumacher zpomaloval? Možná by o tom něco věděl právě Mick, který přinesl Hamiltonovi helmu svého otce. „Dítě vás vždy zpomalí. Myšlenkami jste jinde, podvědomě už nechcete tolik riskovat. Proto s ním stále čekám,“ řekl ke konci své kariéry Jenson Button.

Schumacher nečekal. V roce 2006 už ve volném čase soupeřil s malým Nickem na motokárové dráze v rodném Kerpenu a předával mu své závodní zkušenosti. Formuli 1 stále miloval, ale už měl jiné životní priority, jiné sny než porážet jednoho soupeře za druhým. Je to přece jen sport...

Ale přesně s tímto tvrzením by Lewis Hamilton nesouhlasil. Ať už by to byl ten z roku 2007, nebo ten, který v neděli 11. října slavil historické 91. vítězství v F1.