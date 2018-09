Wiggins se vzdal myšlenky veslovat na OH v Tokiu. Musím si dát pauzu, je toho moc, přiznal

LONDÝN Pětinásobný olympijský vítěz v cyklistice Bradley Wiggins se vzdal myšlenky probojovat se na olympijské hry v Tokiu v roce 2020 jako veslař. Osmatřicetiletý Brit nemůže věnovat tréninku tolik času, kolik je potřeba.

„Pořád skoro každý den trénuji, ale rozhodl jsem se, že do olympiády nejdu, protože toho mám moc,“ řekl Wiggins v pořadu televizní stanice Eurosport. „Musím si dát pauzu. Nemám čas trénovat třikrát denně. Na úrovni, na jaké bych to chtěl dělat, je to zaměstnání na plný úvazek. Je toho moc,“ uvedl vítěz Tour de France z roku 2012, který s cyklistikou skončil předloni.

Bradley Wiggins

Loni v prosinci startoval Wiggins na britském šampionátu na veslařském trenažéru a obsadil 21. místo.Čtyři zlaté olympijské medaile získal v dráhových disciplínách, v Londýně přidal zlato ze silniční časovky.