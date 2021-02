Wilander: Australian Open se musí hrát, inspirujeme další. Pokud Plíšková odblokuje hlavu, na grandslam má

Melbourne/Praha Také pro něj je to netradiční. Švédská tenisová legenda Mats Wilander (56) působí už několik let v roli experta televize Eurosport, která každoročně pokrývá tři grandslamové turnaje (od loňského roku měla také Wimbledon, ten se ale v červenci 2020 kvůli pandemii koronaviru nehrál). „Je to pro všechny nesmírně těžké, ale jsem jednoznačně pro, aby se hrálo. Můžeme být inspirací pro další sporty, třeba i olympiádu,“ říká rodák z Växjö v rozhovoru pro Lidové noviny.

Za největšího favorita blížícího se prvního grandslamu sezony pak považuje srbskou světovou jedničku Novaka Djokoviče. „Co se týče žen, klidně může uspět Karolína Plíšková. Pokud odblokuje svoji hlavu, připravená určitě je,“ dodává sedminásobný vítěz největších tenisových podniků světa.

Lidovky.cz: Co si myslíte o spolupráci mezi Karolínou Plíškovou a jejím novým trenérem Saschou Bajinem?

Bývalý rádce Sereny Williamsové? Wow, Karolína je skvěle připravená po fyzické stránce, důležitá tedy bude chemie s trenérem, tak aby zlepšila svoji mentální připravenost. Očekávám, že jí bude tlačit do toho, aby více projevovala emoce po těžkých úderech, které zakončí vítězně a tím jí donutí vystoupit z komfortní zóny. Karolíně ze začátku pomohlo hodně trenérů, důležité bude, jestli ta spolupráce bude fungovat i za půl roku.

Lidovky.cz: Může být tedy další výměna trenéra problémem?

Je to hrozně zrádné. Pokud se Bajinovi povede najít společnou řeč s Karolínou i lidsky, očekávám lepší výsledky. Nový trenér je ale vždycky nevyzpytatelný, podívejte se na Garbine Muguruzaovou, která se teď hodně výsledkově trápí. Bude dost záležet na prvních zápasech, pokud se Plíšková dostane v Melbourne přes první kolo, může získat zpět svoji sebedůvěru a hlad po trofejích. Důležité bude, aby v ní trenér Bajin probudil vítězné emoce a chuť do každého úderu.

Lidovky.cz: A co druhá česká ženská hvězda Petra Kvitová?

Petra se za poslední roky stala o dost vyrovnanější hráčkou, už to není hra na maximální riziko, jakou jsme znali dříve. Vzpomínám si, když v roce 2014 vyhrála druhý titul na Wimbledonu a mluvila o tom, že by raději podávala stabilní výkony, než aby jednou vypadla v prvním kole a týden na to byla minimálně v semifinále. A to se jí myslím za ty roky povedlo změnit. V současnosti je velmi nepříjemnou hráčkou, která dokáže utkání zvrátit, i když se jí moc nedaří. Podle mě má na to, aby minimálně jeden grandslamový titul ještě vyhrála.

Lidovky.cz: Letos je to v Austrálii hodně divoké kvůli vládním karanténním nařízením. Ovlivnilo to také vaši přípravu na turnaj, na komentování, studio?

Bude to hodně netradiční, protože po dlouhé době nebudu přímo v centru dění. Většinu času sice v Melbourne strávím ve studiu a za obrazovkou, ale bude mi chybět ten bezprostřední kontakt, hlavně mluvit s hráči osobně. Ve volném čase jste se taky mohli podívat na tréninky, porovnávat sílu podání či forhendových útoků jednotlivých tenistů s předchozími ročníky. A také se hlavně potkávat, povídat.

Lidovky.cz: A jak to bude těžké pro hráče?

Australian Open je první větší prověrkou sezony a bude záležet hodně na nich, většinou jsou na startu nového ročníku odpočatí a natěšení, takže se s nimi dá i lépe popovídat. Hlavním faktorem bude to, jak se dokážou v hlavě srovnat s karanténou, která je tu provázela a ukázat, jak se bez pravidelnějšího tréninku dokážou hráči popasovat v utkáních s těmi nejlepšími.

Lidovky.cz: Vždy se snažíte zůstat pozitivní. Platí to i nyní? A jak se vám to daří, čím si pomáháte?

Snažím se, ale ne vždy je to možné. Zvlášť v současné době, která je pro všechny z nás hodně těžká na zvládnutí. Teď ale máme před sebou první grandslam sezony a já už jsem moc natěšený, bude hrozně zajímavé pozorovat, jak se ti nejlepší hráči se všemi současnými nástrahami popasují, a jak na tom budou fyzicky. Co se týče mě osobně, tak mi pomáhá, že se neustále udržuji sportováním v kondici.

Lidovky.cz: V Adelaide mají tenisté daleko lepší hotel, vlastní posilovnu, kterou mohli použít mimo povolených pětihodinovek během karantény a mohli také vyrazit na trénink mimo ubytovací zařízení. Co si o tom myslíte? Mezi hráči to vyvolalo hodně zlé krve.

Když byl Novak Djokovič mladý, tak taky musel na grandslamech nastupovat na těch nejzapadlejších kurtech, kde hrál před pár desítkami diváků, taky v minulosti musel podstoupit podobnou cestu. Lidé chtějí bezpodmínečně vidět své hvězdy před obrazovkami a pořadatelé tomu podřídili všechno.

Novak Djokovič na French Open.

Lidovky.cz: Je dle vás uspořádat turnaj alespoň takto, jak tvrdí někteří? Nebo vůbec?

Já jsem jednoznačně za jeho uspořádání, může to být velký milník do budoucna, jak případně pořádat velké akce a třeba i inspirace pro blížící se olympiádu. Jsme jedním z prvních sportů, kam se sjede řada lidí ze všech koutů planety a vypadá to, že přísná karanténa skutečně přinesla své ovoce. Jednoznačně podporuji to, aby se sportovalo, pokud to zdravotní stav hráčů dovolí. Je to přece jejich zaměstnání. Doufám, že celý turnaj proběhne v pořádku a tenisté k tomu přistoupí jako profesionálové.

Lidovky.cz: Dovedete vlastně vůbec odhadnout formu hráčů? Kdo je dle vás favoritem mužského pavouka?

Sice to je dost tradiční názor, ale já musím říct jméno Novak Djokovič. Za mě je největším kandidátem na titul, přijde mi nejhladovější. Kdo ho bude podle mého názoru nejvíce ohrožovat je Dominic Thiem, který má potenciál zakončit letošní rok jako světová jednička, dělá neuvěřitelné pokroky jak herně, tak i mentálně. V posledních letech jde v Austrálii nahoru formu i Rafaela Nadala, který by mohl dojít také velmi daleko a potrápit případně i Novaka.

Lidovky.cz: A mezi ženami? Zde se nabízí tradiční české téma: může se konečně dočkat titulu z grandslamu Karolína Plíšková?

Určitě ano, tento rok je podle mého k tomu nejblíže. Důležité bude, aby její tvrdé forhendy byly konzistentní a oproti minulým rokům lehce zlepšila pohyb. Na kurtu musí soupeřkám ukázat i to, jak moc nesnáší prohrávat, to dělá nejlepší hráčky úspěšnými. Pokud si v hlavě zablokuje myšlenky na to, že se jí na grandslamech nedaří, je na nejlepší cestě jeden z turnajů velké čtyřky konečně opanovat. Klidně už nyní v Melbourne.